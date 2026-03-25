Durante os treinamentos, o enfermeiro Casimiro demonstrou as principais ações de socorro em casos de emergência - Foto Divulgação

Durante os treinamentos, o enfermeiro Casimiro demonstrou as principais ações de socorro em casos de emergência Foto Divulgação

Publicado 25/03/2026 17:30 | Atualizado 25/03/2026 17:31

Carapebus – “Um profissional treinado consegue manter a calma, organizar o ambiente, proteger outros alunos e garantir que a vítima receba os primeiros cuidados até a chegada de atendimento especializado”. Esta é a filosofia do governo de Carapebus (RJ), que está investindo em capacitação em primeiros socorros para profissionais da educação.

A estratégia envolve as Secretarias de Educação e de Saúde. Com orientações técnicas e treinamentos do enfermeiro Casimiro, houve simulações práticas nessa terça-feira (24) em duas etapas, unindo teoria e prática, com foco em situações reais que podem acontecer dentro das escolas. Pela manhã, os profissionais tiveram acesso aos conceitos fundamentais de atendimento inicial.

O desdobramento aconteceu à tarde, com exercícios que exigiram atenção, rapidez e controle emocional. Situações como engasgos durante a merenda, quedas no recreio, crises convulsivas, desmaios ou até paradas cardiorrespiratórias, exigem resposta rápida e correta, comenta o enfermeiro.

Um dos argumentos para justificar a iniciativa é que, na prática, a capacitação pode fazer toda a diferença entre a vida e a morte: “Saber aplicar a manobra de desengasgo, posicionar um aluno desacordado, conter um sangramento ou acionar o socorro de forma adequada são atitudes que evitam agravamentos e aumentam as chances de sobrevivência”, observa.

O secretário de Educação, Dudu Pontes, destaca a relevância da iniciativa para o dia a dia das escolas e a participação da Secretaria de Saúde: “Quero agradecer ao secretário Marcelo Queiroz por essa parceria tão importante. Esse treinamento faz diferença na vida pública dos nossos profissionais, principalmente em situações de emergência envolvendo alunos”.

SALVA VIDAS - Pontes avalia que o treinamento é um preparo que salva vidas e adianta que será levado para todas as unidades de ensino do município: “O preparo também ajuda a reduzir o pânico em momentos críticos. Um profissional treinado consegue manter a calma e garantir que a vítima receba os primeiros cuidados até a chegada de atendimento especializado”.

O caráter preventivo da preparação é ratificado por Marcelo Queiroz: “Esse tipo de treinamento é fundamental para prevenção e qualificação dos profissionais”. O secretário da Casa Civil e Infraestrutura, Moisés Tavares reforça: “Isso garante mais qualidade de vida e melhores condições de trabalho para quem atua no município”.

Concluindo, Pontes assinala que a iniciativa amplia a segurança no ambiente escolar e fortalece o compromisso com a valorização dos profissionais, preparando equipes para agir com responsabilidade e eficiência diante de qualquer emergência: “Com conhecimento e prática, cada educador passa a ser também um agente de proteção dentro da escola””