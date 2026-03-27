Marcelo Queiroz e Ricardo Mourão representaram a Secretaria de Saúde, atentos à troca de experiências Foto Divulgação
Caravana Federativa fortalece acesso de Carapebus a pautas federais
Agenda estratégica foi cumprida durante dois dias, em Niterói, abrindo caminhos para novos investimentos no município
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Primeiros socorros em escolas da rede municipal passam a ser assegurados
Profissionais da educação recebem treinamento para agir em emergências; medida será estendida a todas as unidades
Centro Especial em Carapebus amplia cuidado a crianças neurodivergentes
Inauguração aconteceu nesta quinta-feira, representando um avanço importante para famílias do município
Secretaria de Saúde tem frota ampliada com 4 veículos em Carapebus
Serão contempladas as equipes da Estratégia Saúde da Família em Capelinha, Rodagem e Ubás, além da UBS do centro da cidade
Saúde presta conta e ressalta avanços, em ato na Câmara de Vereadores
Audiência pública detalha investimentos, metas cumpridas e resultados alcançados ao longo de 2025
Banda da Folia abre carnaval em baile à fantasia na lagoa de Carapebus
Apresentação está programada para sexta-feira, com tradicionais marchinhas, sambas-enredo e axé no repertório
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