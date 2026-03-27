Marcelo Queiroz e Ricardo Mourão representaram a Secretaria de Saúde, atentos à troca de experiências - Foto Divulgação

Marcelo Queiroz e Ricardo Mourão representaram a Secretaria de Saúde, atentos à troca de experiências Foto Divulgação

Publicado 27/03/2026 20:55

Carapebus – Articulação em busca de novos investimentos e recursos focados, principalmente, em políticas públicas manteve representantes de Carapebus durante dois dias na Caravana Federativa, realizada no Caminho Niemeyer, em Niterói. Reuniu representantes de diversas cidades, promovendo troca de experiências e acesso a informações estratégicas para melhorar a gestão.

Encerrado nesta sexta-feira (27), o evento estreitou canais com ministérios e órgãos do governo federal, alinhando agendas extensivas, também, ao futuro da gestão pública municipal. Representaram Carapebus os secretários Marcelo Queiroz (Saúde) e Dudu Pontes (Educação), além do coordenador de Planejamento em Saúde, Ricardo Mourão.

Os três estiveram atentos às discussões e alinharam estratégias para fortalecer as políticas públicas no município. Foi uma oportunidade para criação de oportunidades focadas em projetos, destravar demandas e ampliar investimentos em áreas essenciais.

A troca de experiências e o acesso a informações estratégicas para melhorar a gestão foram outras situações proporcionadas. “O contato direto com os ministérios faz toda a diferença. A gente consegue apresentar nossas demandas, entender melhor os programas disponíveis e voltar com soluções mais concretas para aplicar em Carapebus”, avalia Marcelo Queiroz.

O encontro foi aberto nessa quinta-feira (26) e, segundo o secretário, funcionou como um canal direto entre as necessidades locais e as soluções nacionais, permitindo que gestores saiam mais preparados para captar recursos, organizar projetos e melhorar a eficiência administrativa.

Na opinião de Queiroz, a iniciativa reforça um modelo de gestão baseado no diálogo, na cooperação e na busca por resultados práticos: “Com o encerramento da agenda, Carapebus retorna com novas perspectivas e caminhos mais claros para fortalecer serviços e ampliar políticas públicas voltadas à população”.