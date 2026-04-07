Os participantes do curso foram orientados com foco na segurança alimentar e receberam certificado - Foto Divulgação

Os participantes do curso foram orientados com foco na segurança alimentar e receberam certificado Foto Divulgação

Publicado 07/04/2026 14:34

Carapebus - Normas sanitárias importantes, com orientações práticas sobre higiene, organização do ambiente e cuidados no manuseio dos alimentos resumem a iniciativa do governo de Carapebus (RJ), de investir na qualificação de profissionais responsáveis pela alimentação nas unidades de saúde. Um dos exemplos é focado no Pronto Atendimento Carlito Gonçalves.

Além da capacitação em segurança alimentar, a equipe foi orientada para prevenção de riscos à saúde. O cronograma abordou normas sanitárias, com orientações práticas sobre higiene, organização do ambiente e cuidados no manuseio dos alimentos; informou, também, a respeito de doenças transmitidas por alimentos.

Foram ressaltados sintomas e riscos, principalmente para pacientes em situação mais vulnerável, com os participantes sendo instruídos a garantir que os alimentos oferecidos na unidade estejam dentro dos padrões de qualidade exigidos. Segundo o secretário de Saúde, Marcelo Queiroz, o conteúdo seguiu diretrizes nacionais que orientam os serviços de alimentação em todo o país.

“Investir na capacitação das equipes é essencial para garantir um atendimento mais seguro e de qualidade”, comenta Queiroz relatando: “Quando falamos de alimentação dentro de uma unidade de saúde, estamos lidando diretamente com a recuperação e o bem-estar das pessoas”.

O secretário aponta ainda como importante a troca de experiências entre os envolvidos, fortalecendo o trabalho em equipe e a responsabilidade no cuidado com os usuários do sistema de saúde. Todos receberam certificado de conclusão: “A iniciativa contribui para um atendimento mais seguro e reforça a atenção aos detalhes que fazem diferença no dia a dia da população”, enfatiza Queiroz.