Os participantes do curso foram orientados com foco na segurança alimentar e receberam certificado Foto Divulgação
Saúde de Carapebus reforça a segurança alimentar, por meio de capacitação
Profissionais das unidades receberam treinamentos focadas em higiene, preparo correto de alimentos e prevenção de doenças
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Caravana Federativa fortalece acesso de Carapebus a pautas federais
Agenda estratégica foi cumprida durante dois dias, em Niterói, abrindo caminhos para novos investimentos no município
Primeiros socorros em escolas da rede municipal passam a ser assegurados
Profissionais da educação recebem treinamento para agir em emergências; medida será estendida a todas as unidades
Centro Especial em Carapebus amplia cuidado a crianças neurodivergentes
Inauguração aconteceu nesta quinta-feira, representando um avanço importante para famílias do município
Secretaria de Saúde tem frota ampliada com 4 veículos em Carapebus
Serão contempladas as equipes da Estratégia Saúde da Família em Capelinha, Rodagem e Ubás, além da UBS do centro da cidade
Saúde presta conta e ressalta avanços, em ato na Câmara de Vereadores
Audiência pública detalha investimentos, metas cumpridas e resultados alcançados ao longo de 2025
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