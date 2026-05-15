Durante visita técnica à obra, Moisés Tavares exibiu o projeto e destacou que é a segunda ESF construída na atual gestão Foto Divulgação
Estrutura da saúde passa a contar com mais uma unidade em Carapebus
Nova Estratégia Saúde da Família é construída no bairro Capelinha, por meio de parceria do governo municipal com o federal
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Saúde de Carapebus reforça a segurança alimentar, por meio de capacitação
Profissionais das unidades receberam treinamentos focadas em higiene, preparo correto de alimentos e prevenção de doenças
Caravana Federativa fortalece acesso de Carapebus a pautas federais
Agenda estratégica foi cumprida durante dois dias, em Niterói, abrindo caminhos para novos investimentos no município
Primeiros socorros em escolas da rede municipal passam a ser assegurados
Profissionais da educação recebem treinamento para agir em emergências; medida será estendida a todas as unidades
Centro Especial em Carapebus amplia cuidado a crianças neurodivergentes
Inauguração aconteceu nesta quinta-feira, representando um avanço importante para famílias do município
Secretaria de Saúde tem frota ampliada com 4 veículos em Carapebus
Serão contempladas as equipes da Estratégia Saúde da Família em Capelinha, Rodagem e Ubás, além da UBS do centro da cidade
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