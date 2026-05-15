Durante visita técnica à obra, Moisés Tavares exibiu o projeto e destacou que é a segunda ESF construída na atual gestão - Foto Divulgação

Durante visita técnica à obra, Moisés Tavares exibiu o projeto e destacou que é a segunda ESF construída na atual gestão Foto Divulgação

Publicado 15/05/2026 12:47

Carapebus – “Essa é uma obra extremamente importante para o município e, principalmente, para as famílias da Capelinha”, pontua o secretário da Casa Civil e Infraestrutura de Carapebus (RJ), Moisés Tavares, ao comentar a nova Estratégia Saúde da Família (ESF), em construção na localidade, a segunda construída na atual gestão.

Na última quarta-feira (13), o secretário fez uma visita técnica à obra e resumiu o projeto, considerado por ele um dos investimentos mais importantes da atual fase de fortalecimento da saúde pública no município: “Estamos acompanhando cada etapa da execução para garantir qualidade, segurança e uma estrutura moderna para a população”.

Moisés ressalta que é mais uma conquista do prefeito Bernard Tavares, focada em atendimento de qualidade mais próximo da comunidade: “Essa unidade vai fortalecer a saúde pública, melhorar o atendimento e também contribuir para a valorização do bairro, trazendo mais desenvolvimento para toda a localidade”.

A unidade passa por diversas etapas estruturais e de acabamento, conforme detalha o secretário: “Está na fase de reboco interno e externo, instalação elétrica, implantação da rede de esgoto, contrapiso, nivelamento de piso, colocação de janelas, aduelas, granitos e pedras, além de outros serviços fundamentais que integram a construção”.

Segundo Moisés, a nova ESF foi planejada para oferecer uma estrutura ampla, funcional e adequada às necessidades dos moradores, garantindo mais acessibilidade, conforto e melhores condições de trabalho para as equipes de saúde: “Também permitirá ampliar a capacidade de atendimento da atenção primária, considerada uma das principais portas de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS)”.

Com a construção, o município passa a contar com um equipamento próprio, reduzindo despesas com aluguel e aumentando a autonomia administrativa da rede pública de saúde. Esta avaliação é feita, ainda, pelo secretário explicando que a ESF é resultado de parceria entre o governo federal e o município, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).