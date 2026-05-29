Caminhada aconteceu nesta sexta-feira, envolvendo profissionais da saúde, moradores e servidores públicos - Foto Divulgação

Caminhada aconteceu nesta sexta-feira, envolvendo profissionais da saúde, moradores e servidores públicos Foto Divulgação

Publicado 29/05/2026 15:48

Carapebus -Cuidar da saúde e valorizar a vida. Esta é a proposta do governo de Carapebus (RJ) que, por meio da Secretaria de Saúde, além dos programas disponibilizados à população, busca desenvolver campanhas direcionadas pelo governo federal, focados em prevenções à determinadas doenças.

Maio Amarelo é uma das iniciativas . Na manhã desta sexta-feira (26), a Saúde, com apoio da Guarda Municipal, realizou uma importante caminhada de conscientização por conta do tema. Profissionais da saúde, moradores, servidores públicos e participantes da comunidade foram envolvidos, induzidos a refletir sobre a importância de um para trânsito mais seguro, humano e responsável.

No Brasil são mais de 37 mil mortes anuais em acidentes de trânsito, com uma taxa de aproximadamente 23,4 óbitos para cada 100 mil habitantes. No caso de Carapebus, as estatísticas apontam historicamente taxas de mortalidade por acidentes de trânsito próximas a 25,69 , índice considerado alarmante.

O município investe na conscientização e a caminhada desta sexta-feira teve também a finalidade de evitar a incidência de mortes no trânsito. A caminhada saiu do Corpo de Bombeiros até a Estratégia Saúde da Família (ESF) Ubás, levando mensagens de empatia, responsabilidade e valorização da vida.

O alerta “pequenas atitudes no trânsito podem evitar acidentes e salvar vidas” resumiu a abordagem feita pelas equipes, destacando a importância do uso do cinto de segurança, respeito aos limites de velocidade, atenção à faixa de pedestres, uso do capacete, além dos perigos provocados pelo uso do celular ao volante e pela imprudência no trânsito.

FOCO NO TRÂNSITO - O secretário de Saúde, Marcelo Queiroz, destaca a importância da campanha. Ele pontua que a ação também chamou atenção para a necessidade de mais respeito entre motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, fortalecendo a ideia de que o trânsito seguro é uma construção coletiva que depende da conscientização e do compromisso diário de todos.

“Campanhas tão importantes como essa levam informação e conscientização para a população, que participou, entendeu a importância da campanha e mostrou que juntos podemos construir um trânsito mais humano, seguro e responsável. Cuidar do trânsito é preservar vidas”, enfatiza o secretário ratificando a proposta da Maio Amarelo.

“A campanha reforçou mais uma vez a importância da conscientização e da prevenção, lembrando que segundos de distração podem causar consequências irreversíveis, enquanto atitudes responsáveis ajudam a proteger vidas e construir um trânsito melhor para todos”. Queiroz assinala que o apoio do prefeito Bernard Tavares tem sido fundamental para o sucesso das campanhas por qualidade de vida.