Dudu Pontes comenta que a premiação evidencia a importância da EJA como ferramenta de inclusão social - Foto Divulgação

Dudu Pontes comenta que a premiação evidencia a importância da EJA como ferramenta de inclusão social Foto Divulgação

Publicado 10/06/2026 18:25 | Atualizado 10/06/2026 18:25

Carapebus – Modalidade que oferece nova oportunidade para pessoas que desejam concluir os estudos e ampliar suas perspectivas de vida, trabalho e cidadania, o sistema de Educação de Jovens e Adultos (EJA) desenvolvido em Carapebus (RJ) é considerado destaque no estado do Rio de Janeiro pelo Ministério da Educação (MEC).

Pelo reconhecimento nacional, a rede municipal passou a integrar o grupo de municípios que se destacam pelas boas práticas na EJA, sendo o único da região norte fluminense - entre 20, em todo o estado - a receber Menção Honrosa 2026. Com isso, a cidade passa a ser referência na promoção de uma educação pública inclusiva e transformadora.

O secretário de Educação, Dudu Pontes, ressalta que a conquista ganha ainda mais relevância, pelo fato de, dos 92 municípios fluminenses, somente 20 cidades terem atingido os critérios de excelência para receber a Menção Honrosa: “O resultado é fruto de um esforço coletivo, do apoio da gestão municipal e do empenho de toda a comunidade escolar”.

Pontes realça que a conquista enche Carapebus de orgulho e mostra que investir em educação é investir no futuro das pessoas: “O prefeito Bernard Tavares acredita na força da educação e oferece as condições necessárias para que possamos desenvolver um trabalho sério, com planejamento, valorização dos profissionais e investimentos que fazem a diferença no dia a dia das nossas escolas”.

IMPACTO INCENTIVADOR - “Esse reconhecimento não pertence apenas à Secretaria de Educação, mas a toda uma rede que trabalha com dedicação e amor pelo ensino público", enfatiza o secretário reforçando que a premiação evidencia a importância da Educação de Jovens e Adultos como ferramenta de inclusão social, combate às desigualdades e promoção da cidadania.

“Essa Menção Honrosa é de cada professor, gestor, coordenador, funcionário administrativo, merendeira, auxiliar de serviços, motorista, equipe de apoio e de todos os profissionais que contribuem diariamente para o fortalecimento da nossa educação”, pontua atribuindo também aos alunos, que ele considera exemplos de determinação e superação.

“Cada história transformada pela Educação de Jovens e Adultos reforça a certeza de que estamos no caminho certo e nos incentiva a continuar oferecendo um ensino público cada vez mais humano, inclusivo e de qualidade para a população de Carapebus”, acentua Pontes ratificando: “O MEC acaba de reconhecer a qualidade das ações desenvolvidas no município, focadas na EJA”.