Dudu Pontes comenta que a premiação evidencia a importância da EJA como ferramenta de inclusão social Foto Divulgação
Carapebus tem EJA em destaque entre 20 municípios, com Menção Honrosa
Na região norte do estado o município é apontado como único a conquistar o reconhecimento nacional pelo Ministério da Educação
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Maio Amarelo eleva conscientização em Carapebus na busca de valorizar a vida
Caminhada realizada pela Saúde e Guarda reforça a importância de atitudes responsáveis para reduzir acidentes no trânsito
Estrutura da saúde passa a contar com mais uma unidade em Carapebus
Nova Estratégia Saúde da Família é construída no bairro Capelinha, por meio de parceria do governo municipal com o federal
Saúde de Carapebus reforça a segurança alimentar, por meio de capacitação
Profissionais das unidades receberam treinamentos focadas em higiene, preparo correto de alimentos e prevenção de doenças
Caravana Federativa fortalece acesso de Carapebus a pautas federais
Agenda estratégica foi cumprida durante dois dias, em Niterói, abrindo caminhos para novos investimentos no município
Primeiros socorros em escolas da rede municipal passam a ser assegurados
Profissionais da educação recebem treinamento para agir em emergências; medida será estendida a todas as unidades
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