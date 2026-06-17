Iniciativa permite intervenções mais rápidas e aumenta as chances de prevenção e tratamento adequado das doenças - Foto Divulgação

Iniciativa permite intervenções mais rápidas e aumenta as chances de prevenção e tratamento adequado das doenças Foto Divulgação

Publicado 17/06/2026 16:25

Carapebus – Um sistema de última geração para identificação precoce do Papilomavírus Humano, principal responsável pelo desenvolvimento do câncer do colo do útero acaba de ser implantado pelo governo de Carapebus (RJ). A nova tecnologia visa também reforçar a estratégia de diagnóstico precoce para mulheres de 25 a 64 anos.

A ferramenta oferece, ainda, o teste molecular de DNA HPV . Na avaliação da enfermeira obstetra e coordenadora do Programa Saúde da Mulher, Isadora Amaral, a novidade representa um avanço na política pública de saúde da mulher e amplia as possibilidades de diagnóstico precoce, permitindo intervenções mais rápidas e aumentando as chances de prevenção e tratamento adequado.

Isadora explica que o exame está disponível para as mulheres que se enquadram na faixa etária recomendada pelos protocolos de saúde, entre 25 e 64 anos, e integra as ações desenvolvidas pela rede municipal para fortalecer o acompanhamento ginecológico e incentivar a realização periódica dos exames preventivos.

"Estamos vivendo um momento importante para a saúde da mulher em Carapebus. A chegada do teste molecular de DNA HPV representa mais tecnologia, segurança e eficiência no cuidado preventivo”, comenta a enfermeira realçando que o avanço só é possível graças ao compromisso da gestão municipal em investir na qualidade da assistência oferecida à população.

O papel da Secretaria de Saúde na articulação dos avanços é outro fator desse destacado por Isadora: "O secretário de Saúde, Marcelo Queiroz, tem sido um grande incentivador das ações voltadas à prevenção e ao fortalecimento da atenção básica, oferecendo suporte às equipes e buscando constantemente melhorias para os serviços prestados à população".

RECOMENDAÇÕES - O reconhecimento do apoio da administração municipal na ampliação dos investimentos em saúde é também relatado: "O prefeito Bernard Tavares tem demonstrado sensibilidade e compromisso com a saúde pública, apoiando iniciativas que garantem mais acesso, prevenção e qualidade de vida para as mulheres de Carapebus". A enfermeira cita anda o empenho dos profissionais que atuam diariamente na rede municipal.

"Quero reconhecer o trabalho das equipes da Vigilância em Saúde e de todos os profissionais das unidades de saúde”. A coordenadora enfatiza: “São servidores comprometidos, que desenvolvem ações fundamentais de orientação, prevenção e acolhimento, contribuindo para que essas políticas públicas cheguem efetivamente à população".

De acordo com especialistas, “o HPV é uma das infecções sexualmente transmissíveis mais comuns no mundo e que a identificação precoce do vírus permite um acompanhamento adequado, reduzindo significativamente o risco de evolução para o câncer do colo do útero”. A Secretaria de Saúde reforça o alerta.

“A consulta ginecológica e os exames preventivos continuam sendo essenciais, mesmo na ausência de sintomas”, recomenda a secretaria frisando que a orientação é que as mulheres procurem a unidade de saúde de referência para obter informações sobre o agendamento e a realização do teste.