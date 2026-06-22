Campanha foi realizada na Praça Frei Baltazar, com equipes vacinando e orientando, focados nos grupos prioritários Foto Divulgação
Carapebus incentiva a torcer pelo Brasil na Copa e "marcar gol em saúde"
Através da "Copa da Prevenção: Vacinou, é Gol!", Saúde municipal mobiliza a população, reforçando a importância da vacinação
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Carapebus oferece teste molecular no cuidado com saúde feminina
Novo sistema fortalece a prevenção do câncer do colo do útero e a estratégia de diagnóstico precoce para mulheres de 25 a 64 anos
Carapebus tem EJA em destaque entre 20 municípios, com Menção Honrosa
Na região norte do estado o município é apontado como único a conquistar o reconhecimento nacional pelo Ministério da Educação
Maio Amarelo eleva conscientização em Carapebus na busca de valorizar a vida
Caminhada realizada pela Saúde e Guarda reforça a importância de atitudes responsáveis para reduzir acidentes no trânsito
Estrutura da saúde passa a contar com mais uma unidade em Carapebus
Nova Estratégia Saúde da Família é construída no bairro Capelinha, por meio de parceria do governo municipal com o federal
Saúde de Carapebus reforça a segurança alimentar, por meio de capacitação
Profissionais das unidades receberam treinamentos focadas em higiene, preparo correto de alimentos e prevenção de doenças
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