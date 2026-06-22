Campanha foi realizada na Praça Frei Baltazar, com equipes vacinando e orientando, focados nos grupos prioritários - Foto Divulgação

Campanha foi realizada na Praça Frei Baltazar, com equipes vacinando e orientando, focados nos grupos prioritários Foto Divulgação

Publicado 22/06/2026 20:26

Carapebus – No momento em que o campeonato mundial de futebol está no centro das atenções, o governo de Carapebus (RJ) orienta a população a não perder o foco na prevenção às doenças, como Influenza e a COVID-19. Nesta segunda-feira (22), a Secretaria de Saúde promoveu a “Copa da Prevenção: Vacinou, é Gol!”, na Praça Frei Baltazar.

Fortalecendo as estratégias de vacinação, a mobilização envolveu profissionais da Coordenação de Imunização, Saúde da Mulher, Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde do Idoso, Atenção Básica e Programa de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT). O governo incentiva a “torcer pelo Brasil e ser campeão em saúde”.

Além da aplicação das vacinas, a ação também esclareceu dúvidas e incentivou à prevenção. O secretário de Saúde, Marcelo Queiroz, destaca a importância da campanha e reconhece o empenho dos profissionais envolvidos, realçando a imunização como uma das principais ferramentas de proteção da saúde pública.

“A iniciativa evidenciou o comprometimento das equipes da saúde municipal, que atuaram com organização, acolhimento, responsabilidade e dedicação durante toda a manhã, garantindo um atendimento humanizado e eficiente à população”. Queiroz destaca que cada profissional que esteve na ação demonstrou compromisso, responsabilidade e amor ao próximo.

“São pessoas que entendem a importância da prevenção e que trabalham diariamente para cuidar da nossa população com dedicação e respeito”, comenta o secretário enfatizando que o prefeito Bernard Tavares tem sido um grande incentivador das ações de saúde e não mede esforços para apoiar campanhas sérias, preventivas e que fazem a diferença na vida das pessoas.

“Quando gestão, profissionais e população caminham juntos, os resultados aparecem e quem ganha é Carapebus”, assinala Queiroz observando que investir em prevenção é investir em qualidade de vida, bem-estar e mais saúde para todos: “Em Carapebus, a prevenção entrou em campo, marcou mais um gol e mostrou que cuidar da saúde continua sendo a melhor vitória”.