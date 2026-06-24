Moisés Tavares, Luiz Aladoga e equipe técnica se reuniram nesta quarta-feira, para discutir possíveis adequações no trânsito - Foto Divulgação

Moisés Tavares, Luiz Aladoga e equipe técnica se reuniram nesta quarta-feira, para discutir possíveis adequações no trânsito Foto Divulgação

Publicado 24/06/2026 20:15

Carapebus – Mobilidade urbana é um problema estrutural no Brasil, gerado por congestionamentos, transporte público de baixa qualidade e alta desigualdade. O impacto no estado do Rio de Janeiro é forte, com constatações na maioria dos municípios; Mas, Carapebus busca alternativas para amenizar.

O crescimento no uso de veículos individuais – entre eles, motos e carros de aplicativo – sobrecarrega o trânsito, que sofre reflexos também do número crescente de bicicletas comuns e, mais recentemente, das motorizadas. Carapebus, por meio da Secretaria de Segurança e Trânsito e da Casa Civil e Infraestrutura, articula reverter o quadro.

Embora não esteja relacionada no rol das piores, a mobilidade urbana em Carapebus tem merecido atenção especial do governo municipal e passa por melhorias estruturais, com pavimentação de vias públicas no conjunto de medidas, visando reorganizar o trânsito e o fluxo de veículos na região central.

ALTERNATIVAS - No desdobramento dos estudos focados em intervenções voltadas à fluidez e à segurança viária, na manhã desta quarta-feira (24), o secretário de Casa Civil, Moisés Tavares, participou de uma reunião com o secretário de Segurança e Trânsito, Luiz Aladoga Gonçalves, e as respectivas equipes técnicas. Foram discutidas possíveis adequações no trânsito.

Tavares ratifica que houve avaliação de alternativas para melhorar a circulação de veículos e pedestres, incluindo estudos sobre alterações em algumas vias que atualmente funcionam em mão dupla e que poderão passar a operar em mão única, além de outras intervenções voltadas à fluidez e à segurança viária.

“As análises fazem parte de um planejamento que busca acompanhar o crescimento de Carapebus, garantindo um trânsito mais organizado, eficiente e seguro para moradores, comerciantes e visitantes”, explica o secretário assinalando que todo o trabalho está sendo desenvolvido com o acompanhamento do prefeito Bernard Tavares.

ESTUDOS TÉCNICOS - “O prefeito tem incentivado a busca por soluções modernas e planejadas

para atender às demandas da população e preparar a cidade para os desafios futuros”, enfatiza Tavares realçando que o objetivo da iniciativa é construir alternativas que promovam mais segurança e qualidade de vida para todos.

“Estamos realizando estudos técnicos, ouvindo as equipes responsáveis e avaliando cada situação com muita responsabilidade”, frisa o secretário acentuando: “Nosso compromisso é buscar melhorias que tragam benefícios reais para a população, sempre com planejamento, diálogo e respeito às necessidades da cidade”.

“As propostas seguem em fase de avaliação e, após a conclusão dos estudos técnicos, poderão ser apresentadas à população para conhecimento e acompanhamento das futuras ações”, detalha Tavares reforçando que toda estratégia é desenvolvida em conjunto focado na mobilidade urbana em todos os sentidos.