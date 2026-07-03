Durante três dias de evento, alunos da rede municipal estiveram envolvidos em experiências interativas - Foto Divulgação

Durante três dias de evento, alunos da rede municipal estiveram envolvidos em experiências interativas Foto Divulgação

Publicado 03/07/2026 16:09 | Atualizado 03/07/2026 16:40

Carapebus - Conhecimento, interação e incentivo à educação por meio de experiências práticas despertaram o interesse de crianças e adolescentes da rede municipal de ensino de Carapebus (RJ), durante três dias, proporcionado pela Caravana da Ciência. A programação foi aberta no dia 30 de junho e encerrada nessa quinta-feira (seis de julho).

Orientados pela Secretaria de Educação, os estudantes ocuparam a Praça Frei Balthasar e a Estação Cultural , onde as atividades foram desenvolvidas, através de carreta científica, planetário inflável, sala de exposições, tendas interativas e atividades conduzidas por monitores especializados.

O ambiente foi de curiosidade coletiva, com os participantes vivenciando experimentos e enriquecendo o conhecimento sobre o universo científico: “. As atividades também contribuíram para complementar o trabalho desenvolvido em sala de aula”, avalia o secretário de Educação, Dudu Pontes.

Na opinião de Pontes, foram três dias de estímulo ao crítico, à criatividade e ao interesse pelo conhecimento: “Todos puderam perceber, na prática, como a ciência está presente no cotidiano. O sucesso da iniciativa é resultado da união de esforços entre diferentes instituições e do compromisso da gestão municipal com uma educação cada vez mais inovadora”.

O secretário ressalta que a Caravana da Ciência demonstrou a certeza de que investir em educação é investir no futuro de Carapebus: “Quero agradecer a todos os parceiros e apoiadores que acreditaram neste projeto e contribuíram para que ele acontecesse com tanta qualidade”.

FORÇA DA UNIÃO - Para Pontes, a união de esforços foi essencial, por proporcionar aos estudantes uma experiência rica em conhecimento e descoberta: “Também faço um reconhecimento ao prefeito Bernard Tavares, que tem sido um grande incentivador das ações da Secretaria Municipal de Educação”.

O empenho de toda a equipe responsável pela realização do evento e a participação dos estudantes, são outros fatores reconhecidos pelo secretário: “Eles permitem desenvolver projetos que ampliam as oportunidades de aprendizagem e fortalecem cada vez mais a educação do nosso município".

“Cada um contribuiu para oferecer um ambiente acolhedor e repleto de aprendizado”, pontua atribuindo o sucesso, ainda, aos professores, diretores, coordenadores pedagógicos, servidores da secretaria: “Todos trabalharam com dedicação para que a Caravana da Ciência fosse um grande sucesso”.

O fortalecimento da educação científica no município é apontado como o grande legado do evento: “Foi mostrado que aprender pode ser uma experiência dinâmica, divertida e inspiradora quando teoria e prática caminham juntas”, resume o secretário concluindo: “Ver nossas crianças e jovens aproveitando cada atividade é a maior recompensa”.