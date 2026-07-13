Dudu Pontes avalia que o crescimento representa reconhecimento do trabalho desenvolvido pela rede municipal - Foto Divulgação

Dudu Pontes avalia que o crescimento representa reconhecimento do trabalho desenvolvido pela rede municipal Foto Divulgação

Publicado 13/07/2026 15:14

Carapebus – A qualidade do ensino na rede municipal de Catapebus (RJ) está em alta, reconhecida pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). No Índice Criança Alfabetizada (ICA) o município alcança 67%, demonstrando referência em superar desafios para uma Educação correta.

O ICA integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e define o desempenho dos alunos do 2º ano do Ensino Fundamental. No passo a passo, Carapebus aparece mantendo patamar crescente desde 2023, quanto marcou 51%; um ano depois foi a 59%, chegando a 67% em 2025.

O secretário municipal de Educação, Dudu Pontes, observa que o desempenho representa um avanço de oito pontos percentuais em relação ao último levantamento e crescimento acumulado de 16pontos desde o início da série histórica: “O índice representa o reflexo de um trabalho coletivo desenvolvido diariamente nas unidades escolares”, comenta.

Pontes ressalta que Carapebus traduz em resultados concretos o compromisso de ensinar a ler, interpretar e compreender textos na idade certa, que é um dos principais desafios da educação pública brasileira.: “O Inep registra mais um avanço no desempenho dos estudantes da rede municipal”, ratifica.

CAMINHO CERTO - Na avaliação do secretário, o resultado divulgado no final da semana representa muito mais do que um número: “Ele reflete o compromisso que a educação de Carapebus assumiu com cada criança da nossa rede. É uma conquista construída diariamente dentro das salas de aula”.

Reforçando a avaliação, Pontes pontua que o percentual elevado é fruto da dedicação dos professores, diretores, coordenadores pedagógicos, equipes técnicas, articulador municipal CNCA e de todos os profissionais que fazem da educação uma prioridade: “Cada avanço alcançado mostra que estamos no caminho certo e que o trabalho coletivo transforma a realidade dos nossos alunos".

Outro fator considerado fundamental para o fortalecimento das políticas focadas no ensino da rede apontado pelo secretário é a atenção especial da importância do apoio da administração municipal: "Também faço questão de reconhecer o apoio e o incentivo permanente do prefeito Bernard Tavares”.

ESFORÇO CONJUNTO - No entendimento de Pontes, o prefeito acredita na educação como ferramenta de transformação social e tem garantido investimentos importantes para fortalecer o ensino no município: “Esse crescimento é resultado de um esforço conjunto entre gestão, profissionais da educação, estudantes e famílias. Vamos continuar trabalhando para consolidar Carapebus como uma referência educacional”.

De acordo com os critérios de avaliação, o Índice Criança Alfabetizada é calculado a partir das avaliações aplicadas pelos estados em parceria com o governo federal. “O objetivo é verificar se os estudantes desenvolveram competências essenciais de alfabetização, como leitura de palavras, frases e pequenos textos, compreensão de informações explícitas e capacidade de interpretar diferentes linguagens”, explica o secretário.

Após a aplicação dos exames individualmente, os resultados são consolidados pelo Inep, permitindo acompanhar a evolução da aprendizagem em todos os municípios participantes. A iniciativa contribui para elaboração de estratégias voltadas ao fortalecimento da alfabetização e ao cumprimento das metas nacionais.