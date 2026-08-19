Moradores, profissionais da saúde, grupos do Programa do Idoso tomaram as ruas nesta quarta-feira - Foto Assessoria/Divulgação

Moradores, profissionais da saúde, grupos do Programa do Idoso tomaram as ruas nesta quarta-feira Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 19/08/2026 19:25 | Atualizado 19/08/2026 19:39

Carapebus - Informação, diagnóstico precoce e tratamento adequado fazem diferença no combate à doença. Esta é a orientação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Carapebus (RJ), focada na mobilização especial de conscientização e prevenção. Assim estão sendo marcadas as ações na luta contra a tuberculose no município.

A iniciativa acontece desde seis de agosto, Dia Estadual Contra a Tuberculose, incluindo caminhada na Praça Matriz, atualização técnica de equipes de saúde e orientações sobre diagnóstico precoce nas unidades da rede municipal. Moradores, profissionais da saúde, grupos do Programa do Idoso e o Centro de Reabilitação tomaram as ruas nesta quarta-feira (19).

O mote da passeata foi chamar atenção para a tuberculose alertando que ela exige cuidado, vigilância e informação. A atualização das equipes da rede municipal para fortalecer o controle e o manejo clínico da doença foi ressaltado sendo realçada a oferta contínua do Tratamento Diretamente Observado (TDO).

Este método é atrelado a programas de auxílio-alimentação para garantir adesão e dignidade durante o tratamento. O secretário de Saúde, Marcelo Queiroz, pontua que o principal sinal de alerta é a tosse que dura três semanas ou mais. Qualquer pessoa com sintomas deve procurar a unidade básica de saúde ou posto da Estratégia Saúde da Família (ESF) mais próximo.

GRATUIDADE - De acordo com o Ministério da Saúde (MS), a tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch; “afeta principalmente os pulmões (forma pulmonar), mas pode atingir outros órgãos e/ou sistemas (forma extrapulmonar)”.

O MS assinala que a forma extrapulmonar ocorre com mais frequência em pessoas vivendo com HIV e/ou aids, especialmente aquelas com imunidade baixa. “O diagnóstico e o tratamento completo via Sistema Único de Saúde (SUS) são totalmente gratuitos e levam à cura quando seguidos corretamente” destaca.

Queiroz avalia que o trabalho realizado pelas equipes no município tem apresentado resultados e reforça a importância de a população confiar na rede de atendimento: “O diagnóstico precoce aumenta as possibilidades de iniciar rapidamente o tratamento e interromper a cadeia de transmissão. Com acompanhamento adequado e adesão ao tratamento, a tuberculose tem cura”.

CARÁTER COLETIVO - Sobre a caminhada, o secretário comenta que mostrou que a saúde se faz com união, informação e, principalmente, com cuidado: “O trabalho realizado pelas nossas equipes funciona e está à disposição da população. Por isso, faço um pedido muito importante: se alguém apresentar um sintoma, procure uma unidade de saúde”.

Na opinião de Queiroz, a presença de diferentes setores da rede municipal reforçou justamente esse caráter coletivo; bem como o apoio do prefeito Bernard Tavares: “O enfrentamento da tuberculose envolve também informação, acompanhamento dos pacientes, participação das famílias e uma rede preparada para identificar os casos e orientar a população”.

Outra observação relevante do secretário é que a mobilização serviu para lembrar que a tuberculose não deve ser tratada como um problema distante: “O cuidado começa quando os primeiros sinais aparecem e a pessoa decide procurar ajuda. E a caminhada deixou uma mensagem que vai além do percurso pelas ruas: cuidar de si também significa proteger quem está ao redor”.