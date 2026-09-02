Escola José Rozendo adota jiu-jitsu, capoeira e dança como ferramentas pedagógicas de disciplina e da cidadania - Foto Assessoria/Divulgação

Escola José Rozendo adota jiu-jitsu, capoeira e dança como ferramentas pedagógicas de disciplina e da cidadania Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 02/09/2026 17:25 | Atualizado 02/09/2026 17:45

Carapebus — O aprendizado escolar ganhou novos cenários que vão além das tradicionais salas de aula em Carapebus. Um exemplo está na Escola Estadual Municipalizada José Rozendo, localizada no bairro Rodagem, onde os estudantes passam a dividir o tempo de estudo com o tatame, a roda de capoeira e o ritmo da dança.

Trata-se de uma mudança que reflete a transição da unidade para o regime de tempo integral, implementado em 2026, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed). A inserção dessas modalidades busca a diversificação da jornada pedagógica e ampliação das experiências de convivência e expressão dos alunos, unindo o útil ao agradável.

Visando estruturar e incentivar a prática do jiu-jitsu, o governo municipal realizou, recentemente, a entrega de novos quimonos para todos os estudantes que participam das aulas. O fornecimento do vestuário adequado serve como um estímulo para a permanência dos jovens no projeto esportivo, garantindo igualdade de condições para os treinos diários.

O programa está dentro dos investimentos que Carapebus faz na alfabetização, focado no planejamento do espaço escolar e metodologias para fortalecer a aprendizagem infantil. A medida evidencia o compromisso da secretaria com políticas públicas de educação inclusiva e de qualidade , priorizando o desenvolvimento integral e a aprendizagem efetiva desde os primeiros anos escolares.

O secretário de Educação, Dudu Pontes, conhece, por experiências próprias, causas e efeitos proporcionados pela iniciativa. Praticante da modalidade, ele acompanha a evolução das atividades na escola da Rodagem e defende que o impacto das artes marciais e da dança ultrapassa os benefícios físicos.

APOIO FUNDAMENTAL - Na avaliação de Pontes, a prática esportiva atua diretamente na formação comportamental dos cidadãos: "O esporte ensina disciplina, respeito e responsabilidade, mostrando que cada conquista resulta de dedicação. Esses valores acompanham o estudante na escola, em casa e na vida", destacou o secretário. A convivência em modalidades coletivas ou de combate ajuda a criança a lidar com vitórias e derrotas”.

A melhora nas relações interpessoais dentro e fora do ambiente escolar é um dos efeitos reais apontados. O observa que a expansão da grade horária permitiu que a Semed desenhasse um cronograma equilibrado, onde o conteúdo acadêmico tradicional é intercalado com momentos de expressão artística, cultura e foco mental.

“Cada modalidade atende a diferentes perfis de alunos: enquanto o jiu-jitsu exige alta concentração e controle de limites, a capoeira resgata a ancestralidade cultural e a dança desenvolve a consciência e a liberdade corporal”, explica realçando que a consolidação do esporte na rede de ensino é um reflexo do suporte da gestão executiva local.

Pontes registra o apoio do governo na viabilização do projeto de tempo integral e na compra dos materiais esportivos: “O prefeito Bernard Tavares abraçou o projeto por entender que o esporte transforma vidas. Quando a gestão cria essas condições, quem ganha é o estudante. Estamos formando pessoas preparadas para conviver, respeitar e construir um futuro melhor".