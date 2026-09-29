A prefeitura diz que aguarda ser citada para se manifestar nos autos do processo e prestar os esclarecimentos. Foto Rede Social/Reprodução
Ação civil do MPRJ cobra Plano Diretor a Carapebus
Alegação é que a falta do instrumento prejudica a prevenção de desastres climáticos no município, como inundações e alagamentos
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Alegação é que a falta do instrumento prejudica a prevenção de desastres climáticos no município, como inundações e alagamentos
Esporte transforma a rotina de estudantes e amplia horizontes
Mudança reflete a transição para o regime de tempo integral, implementado em 2026, por meio da Secretaria Municipal de Educação
Carapebus caminha contra a tuberculose e pela prevenção
Inciativa alertou que o diagnóstico precoce aumenta as possibilidades de interromper a cadeia de transmissão da doença
Índice crescente de alfabetização atinge 67% em Carapebus
Dados divulgados pelo Inep apontam crescimento contínuo do município no Indicador Criança Alfabetizada
Evento científico envolve alunos da rede municipal
"Caravana da Ciência" transforma praça e Centro Cultural do município em diversificados espaços de descobertas
Carapebus discute alternativa visando melhorar trânsito e mobilidade urbana
Melhorias estruturais fazem parte do conjunto de medidas, visando reorganizar o trânsito e o fluxo de veículos na região centra.
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