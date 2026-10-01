Patrick Carvalho reitera o compromisso de manter uma atuação conjunta e harmônica com o prefeito - Foto Assessoria/Divulgação

Patrick Carvalho reitera o compromisso de manter uma atuação conjunta e harmônica com o prefeito Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 01/10/2026 20:04

Um novo e importante capítulo está sendo incluído na trajetória política do vereador Patrick Carvalho (Cidadania), em Carapebus (RJ), com a eleição para presidir a Câmara Municipal durante o biênio 2027/2028. A eleição aconteceu na tarde desta quinta-feira (1º), com chapa única. Todos os integrantes são da base do governo.

O vice passa a ser o ex-presidente do Legislativo, Rivin França; o primeiro secretário é Maycom Véi, enquanto Tânia Cabral passa a ocupar a segunda secretaria. Por meio das suas redes sociais, Carvalho celebra a conquista e destaca o peso e a responsabilidade de assumir a liderança do Poder Legislativo municipal, pregando “união, pelo bem de Carapebus”.

O parlamentar declara que recebe a missão com profunda gratidão, respeito e um firme compromisso de trabalhar pelo avanço do município. Ele expressa seus agradecimentos a Deus, ao apoio contínuo recebido de sua família e à confiança nele depositada pelos demais vereadores que integram o parlamento local.

Um dos pontos centrais do pronunciamento do eleito foi a mensagem dedicada ao prefeito reeleito de Carapebus, Bernard Tavares (Cidadania), a quem o vereador se referiu carinhosamente como amigo e irmão, relembrando a trajetória compartilhada na vida pública, segundo ele, repleta de desafios, superações e conquistas.

Aliança política sólida

O novo presidente enfatiza como sólida a aliança política e pessoal construída entre ele e o prefeito ao longo dos anos, reiterando o compromisso de manter uma atuação conjunta e harmônica com Tavares, visando impulsionar novas frentes de desenvolvimento para o município.

Patrick Carvalho comandará um plenário composto por nove vereadores. O bloco governista e a base de sustentação possuem ampla maioria na Casa, impulsionados pelo desempenho eleitoral do partido do prefeito e do novo presidente. Ele prega a importância da união de todos.

A Câmara de Carapebus está configurada com:

Cidadania - Kelver Jj, Nivaldo Caetano, Patrick Carvalho, Lico Maia e Tania Cabral; PL - Vavá Barcelos e Rivin França; Solidariedade - Paulinho Cueca; PP - Eduardinho Cordeiro. “A dedicação e o diálogo institucional serão as principais ferramentas da nossa gestão”, promete Carvalho.