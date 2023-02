Alegria e irreverência. Este foi o sentimento que tomou conta dos milhares de foliões que pularam Carnaval em Casimiro de Abreu - Divulgação/Eduardo Vieira

Alegria e irreverência. Este foi o sentimento que tomou conta dos milhares de foliões que pularam Carnaval em Casimiro de AbreuDivulgação/Eduardo Vieira

Publicado 27/02/2023 14:49 | Atualizado 27/02/2023 14:55

Casimiro de Abreu - Depois de alguns anos sem passar pela orla do Praião de Barra de São João, o trio elétrico esteve de volta, no domingo (26), encerrando com chave de ouro a programação do Carnaval 2023 em Casimiro de Abreu. A Banda Rabuja arrastou uma multidão animando moradores e veranistas, com sucessos variados. O evento foi promovido pela Secretaria de Turismo e Eventos.

A professora Tatiana Souza elogiou a iniciativa da Prefeitura, que se empenhou para o retorno dos shows no trio elétrico durante os festejos de Momo. “Estava fazendo falta um trio para animar os foliões na orla de Barra de São João. Todos os envolvidos estão de parabéns pela iniciativa de trazer o trio de volta”.

Alegria e irreverência. Este foi o sentimento que tomou conta dos milhares de foliões que pularam Carnaval em Casimiro de Abreu. A folia transcorreu em um ambiente de paz e tranquilidade, sem registro de ocorrência policial grave. Famílias inteiras curtiram a folia até o último minuto.

"A nossa expectativa para o carnaval foi mais do que superada. Foi uma decisão muito acertada a de investir na cultura, nos artistas locais, nos blocos, na infraestrutura, levar a folia para todos os cantos da cidade. Foi uma festa que agradou toda a população, para a família. Isso prova que o carnaval de Casimiro de Abreu é uma referência no estado do Rio de Janeiro", disse a secretária de Turismo e Eventos, Adriana Grillo.