Produtores rurais de Casimiro de Abreu terão acesso a crédito e melhorias na infraestrutura viária - Foto: Divulgação

Publicado 26/02/2025 15:30 | Atualizado 26/02/2025 15:30

Casimiro de Abreu - Os produtores rurais de Casimiro de Abreu foram contemplados com a liberação de linhas de crédito agropecuário do Governo do Estado. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Agricultura, Deodalto José Ferreira, durante reunião realizada na quarta-feira (26), na sede da pasta, em Niterói.

Estiveram presentes no encontro o prefeito Ramon Gidalte, o vice-prefeito Marquinho da Vaca Mecânica, o secretário municipal de Agricultura, Douglas Veloso, o subsecretário estadual Felipe Brasil e o deputado estadual Vitor Júnior, do PDT.

Além do crédito, o município também garantiu a recuperação de 170 quilômetros de estradas vicinais, medida essencial para facilitar o escoamento da produção e melhorar a mobilidade rural. A iniciativa resulta de uma parceria entre a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o Governo do Estado e a Prefeitura de Casimiro de Abreu.