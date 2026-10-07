Ponte de acesso ao Recanto dos Paratis começou a passar por intervenção na segunda-feira (5) - Foto: Divulgação

Ponte de acesso ao Recanto dos Paratis começou a passar por intervenção na segunda-feira (5)Foto: Divulgação

Publicado 07/10/2026 10:52 | Atualizado 07/10/2026 10:54

ponte de acesso ao Recanto dos Paratis, em Barra de São João , começou a ser reconstruída após meses de cobranças relacionadas às condições da estrutura. O acesso, considerado o único caminho para o bairro, já havia provocado reclamações de moradores, mobilização na Câmara Municipal e repercussão negativa nas redes sociais.

A intervenção será executada pela Secretaria de Obras, Habitação e Serviços Públicos e prevê a substituição da maior parte da estrutura atual. A base receberá pintura anticorrosiva, o madeiramento será trocado e um novo guarda-corpo será instalado.

A situação ganhou ainda mais atenção nas últimas semanas. Em setembro, a circulação de veículos chegou a ser restrita por causa das condições da ponte, com liberação apenas para pedestres e motociclistas como medida preventiva. Documentos estaduais também apontaram comprometimento estrutural significativo da estrutura.

Passarela garante acesso durante execução da obra

Como a ponte representa o único acesso ao bairro, uma passarela provisória para pedestres foi instalada no local. A estrutura permanecerá durante o período dos trabalhos para garantir a passagem da população até a montagem definitiva da nova ponte.

A recuperação ocorre depois de uma sequência de cobranças. Em fevereiro de 2025, a Câmara de Casimiro de Abreu registrou uma indicação para a construção de uma ponte na entrada do Recanto dos Paratis. Em setembro deste ano, a vereadora Rosy Mangi Festa voltou a cobrar informações sobre prazos e cronograma para uma solução definitiva.

A construção de uma nova ponte também chegou a avançar em uma licitação estadual, mas o processo foi suspenso por prazo indeterminado em maio. O edital estimava a contratação em R$ 3,18 milhões. O projeto integra um termo de cooperação entre Estado e município, dentro do programa Governo Presente nas Cidades.

A secretária de Obras, Thaís Rodrigues, afirmou que a recuperação busca garantir segurança aos moradores e que o município também articula com o Governo do Estado a construção de um segundo acesso ao bairro.

“Estamos garantindo a recuperação da ponte com segurança e responsabilidade, sem deixar de buscar uma solução definitiva para um segundo acesso ao bairro. A Secretaria de Obras está acompanhando cada etapa e trabalhando para que a população tenha seu direito de ir e vir preservado”, disse Thaís.

A previsão é concluir os serviços em até dez dias, desde que as condições climáticas permitam.