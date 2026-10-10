Onça-parda foi resgatada às margens da Rodovia Serramar, perto de Rio Dourado, mas morreu após atendimento veterinário - Foto: Reprodução da Internet

Onça-parda foi resgatada às margens da Rodovia Serramar, perto de Rio Dourado, mas morreu após atendimento veterinárioFoto: Reprodução da Internet

Publicado 10/10/2026 14:38 | Atualizado 10/10/2026 14:38

Uma tentativa de salvar a vida de um animal silvestre terminou em tristeza nesta sexta-feira (9). A onça-parda resgatada ferida às margens da Rodovia Serramar (RJ-162) , nas proximidades de Rio Dourado, distrito de Casimiro de Abreu, morreu por volta das 15h, no hospital veterinário para onde havia sido encaminhada, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio.

O animal recebeu atendimento de uma equipe especializada, mas a gravidade do quadro clínico impediu sua recuperação. Antes da confirmação da morte, informações sobre respostas a estímulos e movimentos de partes do corpo haviam alimentado a esperança de que a onça pudesse sobreviver.

Resgate mobilizou a Guarda Ambiental

A onça-parda foi encontrada na manhã de sexta-feira, com suspeita de atropelamento. A Guarda Ambiental de Casimiro de Abreu realizou o resgate e encaminhou o animal para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), onde ficou sob os cuidados de profissionais especializados.

Apesar dos esforços da equipe veterinária, o quadro de saúde não evoluiu de forma favorável. A morte foi confirmada por volta das 15h, poucas horas após o resgate.

A ocorrência foi noticiada pelo Portal Cidade 24h.

Trecho da rodovia exige atenção dos motoristas

O caso também chama a atenção para os riscos enfrentados por animais silvestres nas estradas que cortam áreas de vegetação e habitats naturais. Na região da RJ-162, a proximidade com esses ambientes exige atenção redobrada dos condutores, sobretudo em trechos onde animais podem cruzar a pista.

A morte da onça-parda reforça a importância do cuidado ao volante em áreas próximas à natureza. Ao avistar um animal silvestre ferido, a orientação é evitar o contato direto e acionar as autoridades ambientais responsáveis pelo atendimento.