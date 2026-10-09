Até o momento, não há informações confirmadas sobre vítimas, as causas da colisão ou a previsão de liberação da pista. As circunstâncias do acidente ainda dependem de esclarecimentos das autoridades responsáveis pelo atendimento.
Equipes atuam no local do acidente Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes da concessionária responsável pela administração da rodovia estão no local para atender à ocorrência.
A interdição impede a passagem de veículos nos dois sentidos e exige atenção redobrada dos motoristas que pretendem trafegar pela região. A orientação inicial é evitar o trecho, se possível, até que a pista seja liberada.
Bloqueio afeta motoristas nos dois sentidos O acidente compromete o deslocamento de motoristas que seguem tanto em direção ao Rio de Janeiro quanto a Campos dos Goytacazes. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a extensão dos congestionamentos nem sobre possíveis rotas alternativas para os condutores.
A equipe de reportagem do jornal O DIA acompanha a ocorrência e apura as circunstâncias da colisão, além de buscar informações atualizadas sobre o estado das possíveis vítimas, as condições do tráfego e a previsão de liberação da rodovia.
Esta matéria será atualizada à medida que novas informações forem apuradas e confirmadas pelas autoridades e equipes responsáveis pelo atendimento.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.