Acidente envolvendo quatro veículos provocou a interdição total da BR-101, em Casimiro de Abreu, nos dois sentidosFoto: Reprodução de Vídeo da Rede Social

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Douglas Smmithy
Um acidente envolvendo quatro veículos provocou a interdição total da BR-101, na manhã desta sexta-feira (9), no trecho de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea. A ocorrência afeta o tráfego nos dois sentidos da rodovia, tanto para quem segue em direção à capital fluminense quanto para os motoristas que viajam rumo a Campos dos Goytacazes.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre vítimas, as causas da colisão ou a previsão de liberação da pista. As circunstâncias do acidente ainda dependem de esclarecimentos das autoridades responsáveis pelo atendimento.
Equipes atuam no local do acidente
Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes da concessionária responsável pela administração da rodovia estão no local para atender à ocorrência.
A interdição impede a passagem de veículos nos dois sentidos e exige atenção redobrada dos motoristas que pretendem trafegar pela região. A orientação inicial é evitar o trecho, se possível, até que a pista seja liberada.
Bloqueio afeta motoristas nos dois sentidos
O acidente compromete o deslocamento de motoristas que seguem tanto em direção ao Rio de Janeiro quanto a Campos dos Goytacazes. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a extensão dos congestionamentos nem sobre possíveis rotas alternativas para os condutores.
A equipe de reportagem do jornal O DIA acompanha a ocorrência e apura as circunstâncias da colisão, além de buscar informações atualizadas sobre o estado das possíveis vítimas, as condições do tráfego e a previsão de liberação da rodovia.
Esta matéria será atualizada à medida que novas informações forem apuradas e confirmadas pelas autoridades e equipes responsáveis pelo atendimento. 