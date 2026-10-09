Acidente envolvendo quatro veículos provocou a interdição total da BR-101, em Casimiro de Abreu, nos dois sentidos - Foto: Reprodução de Vídeo da Rede Social

Acidente envolvendo quatro veículos provocou a interdição total da BR-101, em Casimiro de Abreu, nos dois sentidosFoto: Reprodução de Vídeo da Rede Social

Publicado 09/10/2026 09:25 | Atualizado 09/10/2026 09:34

Um acidente envolvendo quatro veículos provocou a interdição total da BR-101 , na manhã desta sexta-feira (9), no trecho de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea. A ocorrência afeta o tráfego nos dois sentidos da rodovia, tanto para quem segue em direção à capital fluminense quanto para os motoristas que viajam rumo a Campos dos Goytacazes.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre vítimas, as causas da colisão ou a previsão de liberação da pista. As circunstâncias do acidente ainda dependem de esclarecimentos das autoridades responsáveis pelo atendimento.

Equipes atuam no local do acidente

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e equipes da concessionária responsável pela administração da rodovia estão no local para atender à ocorrência.

A interdição impede a passagem de veículos nos dois sentidos e exige atenção redobrada dos motoristas que pretendem trafegar pela região. A orientação inicial é evitar o trecho, se possível, até que a pista seja liberada.

Bloqueio afeta motoristas nos dois sentidos

O acidente compromete o deslocamento de motoristas que seguem tanto em direção ao Rio de Janeiro quanto a Campos dos Goytacazes. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a extensão dos congestionamentos nem sobre possíveis rotas alternativas para os condutores.

A equipe de reportagem do jornal O DIA acompanha a ocorrência e apura as circunstâncias da colisão, além de buscar informações atualizadas sobre o estado das possíveis vítimas, as condições do tráfego e a previsão de liberação da rodovia.

Esta matéria será atualizada à medida que novas informações forem apuradas e confirmadas pelas autoridades e equipes responsáveis pelo atendimento.

