Onça foi encontrada às margens da Rodovia Serramar, perto de Rio Dourado, em Casimiro de Abreu. Há suspeita de atropelamento. - Foto: Reprodução

Onça foi encontrada às margens da Rodovia Serramar, perto de Rio Dourado, em Casimiro de Abreu. Há suspeita de atropelamento.Foto: Reprodução

Publicado 09/10/2026 09:58 | Atualizado 09/10/2026 12:18

Uma onça encontrada às margens da Rodovia Serramar, nas proximidades de Rio Dourado, em Casimiro de Abreu , chamou a atenção de motoristas e de outras pessoas que passavam pelo local na manhã desta sexta-feira (9). Há suspeita de que o animal tenha sido atropelado, mas as circunstâncias da ocorrência e seu estado de saúde ainda não foram confirmados.

Uma atualização divulgada sobre o caso informa que a onça seguia para um hospital veterinário em Vargem Pequena, na cidade do Rio de Janeiro. Ainda não há confirmação oficial sobre a condição clínica do animal nem detalhes sobre como ocorreu o possível atropelamento.

Atenção redobrada nas estradas da região

Casos de animais silvestres encontrados ou atingidos em rodovias reforçam a necessidade de cautela dos condutores, sobretudo em trechos que atravessam áreas rurais e de vegetação. Nessas regiões, a proximidade entre a pista e o habitat dos animais aumenta a possibilidade de encontros com a fauna silvestre.

A recomendação aos motoristas é reduzir a velocidade em áreas de risco, observar atentamente as margens da pista e redobrar a atenção, especialmente em trechos cercados por mata. Ao avistar um animal, o condutor deve evitar manobras bruscas, que podem provocar outros acidentes.

O caso registrado na Serramar chamou a atenção de quem passava pelo local e mantém em aberto questões importantes sobre o ocorrido, que ainda dependem de confirmação.

Estado de saúde da onça segue sob apuração

A equipe de reportagem do Jornal O DIA apura informações sobre o estado de saúde da onça e busca esclarecer as circunstâncias do caso. Até o momento, não há confirmação suficiente para afirmar que o animal morreu ou que sobreviveu ao episódio.

A matéria segue em atualização e será complementada à medida que novas informações forem apuradas e confirmadas.

