Paulo Vitor, morador de Casimiro de Abreu, morreu após um acidente de moto na BR-101, na tarde deste domingo (18) - Foto: Reprodução da Rede Social

Paulo Vitor, morador de Casimiro de Abreu, morreu após um acidente de moto na BR-101, na tarde deste domingo (18)Foto: Reprodução da Rede Social

Publicado 19/10/2026 10:43

Um jovem identificado como Paulo Vitor, morador de Casimiro de Abreu, morreu após um grave acidente de moto na BR-101 , na tarde deste domingo (18). A ocorrência foi registrada na altura do km 200, próximo ao Oásis, no sentido Rio das Ostras.

Segundo as informações divulgadas, Paulo Vitor voltava do trabalho quando sofreu o acidente. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

As circunstâncias da ocorrência não foram detalhadas nas informações disponíveis. Também não há informações sobre outros possíveis envolvidos ou sobre as causas do acidente.

Jovem voltava do trabalho

A notícia da morte de Paulo Vitor trouxe tristeza a familiares e amigos. A perda do jovem deixa um momento de dor entre as pessoas próximas, diante de uma morte repentina em uma rodovia de grande circulação na região.

Até o momento, não foram divulgados outros detalhes sobre a dinâmica do acidente.

Acidente ocorreu na altura do km 200

O acidente aconteceu na BR-101, próximo ao Oásis, no trecho em direção a Rio das Ostras. O caso reforça a gravidade dos acidentes nas rodovias, mas não há informações suficientes para estabelecer o que provocou a ocorrência.

A reportagem se limita aos dados divulgados até o momento. Novas informações sobre as circunstâncias do acidente poderão complementar o relato, caso sejam confirmadas por fontes oficiais.