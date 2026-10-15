Cuidar da saúde também é um convite para sair de casa e caminhar. Casimiro de Abreu terá, no sábado, 31 de outubro, a segunda edição da Caminhada Pela Vida, iniciativa que une atividade física e conscientização sobre a prevenção de doenças. A concentração está marcada para as 6h30, na Praça Feliciano Sodré, no Centro. A participação será gratuita, mediante inscrição on-line.
A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o grupo Inimigos do Pace, e marca o encerramento da programação do Outubro Rosa, voltada à prevenção do câncer de mama, e o início das atividades do Novembro Azul, campanha dedicada à saúde do homem.
Inscrições gratuitas e camisas para os primeiros participantes Quem deseja participar deve preencher o formulário disponibilizado pela organização. Os 300 primeiros inscritos terão direito à camisa oficial do evento.
As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/yZefVA8su8tnhMF19.
A caminhada integra as ações de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde. A proposta reúne duas campanhas que buscam ampliar o diálogo sobre prevenção e incentivar a população a dar atenção ao próprio bem-estar.
Confira os detalhes da Caminhada Pela Vida A segunda edição será realizada no último sábado de outubro, com concentração nas primeiras horas da manhã, na região central do município.
Até o momento, as informações divulgadas não detalham o percurso nem a distância da caminhada. Os participantes devem consultar eventuais atualizações da organização para obter novos detalhes sobre a programação.
Serviço Evento: 2ª Caminhada Pela Vida Data: sábado, 31 de outubro de 2026 Concentração: 6h30 Local: Praça Feliciano Sodré, Centro de Casimiro de Abreu Inscrição: gratuita, pelo formulário on-line Camisas: destinadas aos 300 primeiros inscritos Realização: Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o grupo Inimigos do Pace.
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