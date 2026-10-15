Caminhada Pela Vida chega à segunda edição em Casimiro de Abreu e reúne ações de conscientização sobre a saúde e a prevenção de doenças - Foto: Ilustração

Caminhada Pela Vida chega à segunda edição em Casimiro de Abreu e reúne ações de conscientização sobre a saúde e a prevenção de doençasFoto: Ilustração

Publicado 15/10/2026 12:44 | Atualizado 15/10/2026 12:45

Cuidar da saúde também é um convite para sair de casa e caminhar. Casimiro de Abreu terá, no sábado, 31 de outubro, a segunda edição da Caminhada Pela Vida, iniciativa que une atividade física e conscientização sobre a prevenção de doenças. A concentração está marcada para as 6h30, na Praça Feliciano Sodré, no Centro. A participação será gratuita, mediante inscrição on-line

A ação é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o grupo Inimigos do Pace, e marca o encerramento da programação do Outubro Rosa, voltada à prevenção do câncer de mama, e o início das atividades do Novembro Azul, campanha dedicada à saúde do homem.

Inscrições gratuitas e camisas para os primeiros participantes

Quem deseja participar deve preencher o formulário disponibilizado pela organização. Os 300 primeiros inscritos terão direito à camisa oficial do evento.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/yZefVA8su8tnhMF19.

A caminhada integra as ações de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde. A proposta reúne duas campanhas que buscam ampliar o diálogo sobre prevenção e incentivar a população a dar atenção ao próprio bem-estar.

Confira os detalhes da Caminhada Pela Vida

A segunda edição será realizada no último sábado de outubro, com concentração nas primeiras horas da manhã, na região central do município.

Até o momento, as informações divulgadas não detalham o percurso nem a distância da caminhada. Os participantes devem consultar eventuais atualizações da organização para obter novos detalhes sobre a programação.

Serviço

Evento: 2ª Caminhada Pela Vida

Data: sábado, 31 de outubro de 2026

Concentração: 6h30

Local: Praça Feliciano Sodré, Centro de Casimiro de Abreu

Inscrição: gratuita, pelo formulário on-line

Camisas: destinadas aos 300 primeiros inscritos

Realização: Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com o grupo Inimigos do Pace.