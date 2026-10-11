PRF apreendeu 600 frascos de lança-perfume e 200 gramas de comprimidos de ecstasy durante abordagem na BR-101, em Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução da Internet

PRF apreendeu 600 frascos de lança-perfume e 200 gramas de comprimidos de ecstasy durante abordagem na BR-101, em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução da Internet

Publicado 11/10/2026 12:59

Dois homens e uma adolescente foram detidos na noite deste sábado (10), sob suspeita de tráfico de drogas, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-101 , em Casimiro de Abreu. No veículo em que estavam, os agentes encontraram 600 frascos de lança-perfume e 200 gramas de comprimidos de ecstasy.

Abordagem ocorreu durante fiscalização na BR-101

A ação aconteceu por volta das 23h30, na altura do km 206 da rodovia. Segundo a PRF, os entorpecentes estavam acondicionados no veículo ocupado pelos três envolvidos.

A quantidade de lança-perfume apreendida chama a atenção pelo volume: eram 600 frascos, além dos 200 gramas de comprimidos de ecstasy. A corporação, no entanto, não divulgou detalhes sobre as circunstâncias que levaram à abordagem nem informou se outros materiais foram encontrados durante a fiscalização.

Caso foi encaminhado à delegacia de Casimiro de Abreu

Após a apreensão, a ocorrência foi encaminhada para a 121ª Delegacia de Polícia (DP), em Casimiro de Abreu, onde foram realizados os procedimentos legais.

Até as informações divulgadas pela PRF, não havia detalhes sobre a origem ou o destino das drogas. Também não foram informadas as identidades dos envolvidos.

A ocorrência segue sob responsabilidade das autoridades competentes para os encaminhamentos previstos em lei. Os três foram detidos por suspeita de tráfico de drogas, e não há informações adicionais sobre eventuais medidas judiciais adotadas no caso.