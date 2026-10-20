A medida permitiu manter o transporte de água bruta até a Estação de Tratamento de Água (ETA) durante a execução do serviço. Segundo a Águas de Casimiro, o sistema continuou a operar normalmente, sem prejuízos a essa etapa do abastecimento.
Manobra garantiu a operação do sistema A intervenção exigiu ajustes na distribuição do fluxo entre as tubulações. Com o direcionamento da vazão para a adutora de 200 mm, a equipe conseguiu manter o sistema em funcionamento enquanto atuava no rompimento identificado na RJ-142.
A operação teve como objetivo conter o problema e preservar o transporte da água bruta até a unidade responsável pelo tratamento.
Concessionária mantém monitoramento A Águas de Casimiro informou que seguirá com o monitoramento do sistema para garantir a continuidade do abastecimento à população.
Não foram divulgadas informações sobre a extensão dos danos na tubulação nem sobre o prazo para a conclusão definitiva do reparo.
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