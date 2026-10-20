Equipe da Águas de Casimiro realizou manutenção em adutora na Estrada Serramar, em Casimiro de Abreu - Foto: Reprodução

Equipe da Águas de Casimiro realizou manutenção em adutora na Estrada Serramar, em Casimiro de AbreuFoto: Reprodução

Publicado 20/10/2026 11:31

Um rompimento em uma adutora mobilizou a equipe de Redes e Ramais da Águas de Casimiro na manhã desta segunda-feira (19), na Estrada Serramar (RJ-142), em Casimiro de Abreu. Para conter o problema sem interromper o funcionamento do sistema, a concessionária realizou uma manobra nos registros e direcionou toda a vazão de água para uma adutora de 200 milímetros.

A medida permitiu manter o transporte de água bruta até a Estação de Tratamento de Água (ETA) durante a execução do serviço. Segundo a Águas de Casimiro, o sistema continuou a operar normalmente, sem prejuízos a essa etapa do abastecimento.

Manobra garantiu a operação do sistema

A intervenção exigiu ajustes na distribuição do fluxo entre as tubulações. Com o direcionamento da vazão para a adutora de 200 mm, a equipe conseguiu manter o sistema em funcionamento enquanto atuava no rompimento identificado na RJ-142.

A operação teve como objetivo conter o problema e preservar o transporte da água bruta até a unidade responsável pelo tratamento.

Concessionária mantém monitoramento

A Águas de Casimiro informou que seguirá com o monitoramento do sistema para garantir a continuidade do abastecimento à população.

Não foram divulgadas informações sobre a extensão dos danos na tubulação nem sobre o prazo para a conclusão definitiva do reparo.