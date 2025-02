Fernando Mansur - colunista - SABRINA NICOLAZZI

Publicado 23/02/2025 00:00

Existem aqueles que são previdentes e desde muito jovens programam sua vida. Sentem que precisam economizar, fazer uma poupança, ter alguma disciplina, algum imóvel, uma previdência privada, enfim, pavimentar a estrada para o futuro. Tomam os pais como exemplo: a velhice e a aposentaria um dia chegam.

Já outras pessoas podem não se preocupar com nada disso. Apenas vão levando

a vida.

Investir no corpo físico é algo que gera juros e dividendos a médio e longo prazos.

O corpo é um veículo imprescindível para nos conduzir durante nossa jornada, amigo inseparável do espírito, que, sem ele, não poderia transitar pelas estradas do mundo. Requer atenção e cuidados periódicos. Depois de anos de uso, seu estado nos revela a maneira como tem sido tratado depois de tantas viagens.

E quando essa viagem terminar, para onde iremos? Esta é uma pergunta importante e inquietante, mas que precisa ser encarada e respondida. Fugir dela não nos protege, só enfraquece.

Quando viajamos para uma outra cidade ou país, por exemplo, procuramos nos informar sobre sua gente, sua cultura, seus costumes, etc. Assim, quando chegamos lá, já podemos ter uma boa noção daquilo que vamos encontrar.

Temos condições de fazer a mesma investigação sobre o que nos espera depois que esse contrato existencial terminar. Creio que vale a pena fazer esse investimento. Começar hoje certamente facilitará as coisas para nós. Quando existe um propósito, a vontade se faz presente e as portas se abrem, mostrando um caminho.

Mas, de todos os investimentos, talvez o melhor deles seja este, bem simples: não fazer mal a ninguém. E, se possível, fazer algum bem.

Tentemos. Podemos. Vamos!