Nelson LucasImagens reproduzidas da internet

Publicado 15/02/2023 17:14

A maioria das pessoas, quando ouve falar em “Saúde Mental”, pensa em “Doença Mental”. Mas, a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais, o que pode atrapalhar o desenvolvimento pessoal e profissional, principalmente na indústria digital.

Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. Conseguem enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida

A Saúde Mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções.

Convidamos o especialista em comunicação Nelson Lucas, para nos explicar um ouço mais sobre esse comportamento.

Segundo o especialista, "Ter mental é estar bem consigo mesmo e com os outros, aceitar as exigências da vida. Saber lidar com as boas emoções e também com aquelas desagradáveis, mas que fazem parte da vida, reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Aos meu 22anos, dominar esta habilidade, a comunicação, eu fiquei mais confiante em mim mesmo. Comunicar-se mudou minha vida. Foi através da comunicação, que hoje administro meu próprio negócio, já aderido por devesas celebridades, inclusive."

"Comunicação terapêutica é a habilidade de um profissional em ajudar as pessoas a enfrentarem seus problemas, a relacionarem-se com os demais, a ajustarem-se ao que não pode ser mudado e a enfrentar os bloqueios à autorrealização", finaliza Nelson.