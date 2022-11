MC Bob Anne - Artista do ramo musical

Publicado 06/11/2022 21:14 | Atualizado 06/11/2022 21:25

O bloqueio artístico, é um sentimento de paralisação que impede que a inspiração e as ideias criativas surjam.

As causas podem ser diversas, dentre elas as 7 principais mais relatadas são: procrastinação, perfeccionismo, medo do sucesso anterior, paralisia pelo excesso, stress, falta de planejamento e falta de domínio do tema.

Eugene Schwartz, um dos copywriters mais bem pagos dos anos 1950 e 1960, não sofreu com bloqueio criativo.



Ele produzia 3 horas por dia, durante 5 dias por semana, e não lidava com a falta de ideias para escrever livros, cartas de vendas e copy para anúncios.



O segredo dele para não ter bloqueio criativo? Algo bem simples, 100% gratuito e que você tem fácil acesso: O Tédio!

Pode parecer contraintuitivo, eu sei. Porque pelo menos na minha cabeça a imagem de alguém criativo é de uma pessoa que está sempre antenada a tudo, é energética e faz várias coisas ao mesmo tempo.



Só que tudo isso pode ser justamente o que está provocando a sua falta de criatividade.



Por outro lado, as pesquisas apontam que o tédio é um dos combustíveis mais eficientes para deixar as pessoas mais criativas.

O universo da música é um dos que mais sofre com o bloqueio criativo, por isso perguntei a Mc Bob Anne sobre o assunto:

" Meu processo criativo muda constantemente! Eu estou sempre tentando fazer música em lugares diferentes, porque o meu ambiente é muito importante para o que sai de mim. Quando eu sinto que algum bloqueio pode impedir minha composição, me reúno com meu amigos, distraio a mente e procuro me desligar completamente da criação. Só volto pra ela depois de estar cansada de tanto rir e me divertir" conta a artista.

Especialistas também indicam atividades que possam incentivar o autoconhecimento, como: Ioga, Terapias individual ou em grupo, meditação e até planejar pequenos passos na carreira.

Além disse, ao primeiro sintoma, procure um Psicólogo para buscar orientações.