Práticas ao ar livre - Imagem da Internet

Práticas ao ar livreImagem da Internet

Publicado 27/07/2022 00:00 | Atualizado 27/07/2022 23:33

A música é algo que mobiliza todos independente do seu estilo, umas fazem parte do dia a dia, outras marcaram uma da vida inteira.

É quase impossível ouvir uma música e não se lembrar de um determinado momento da infância ou aquele amor correspondido, aquele momento duro do treino.



A memória produz efeitos perfeitos no cérebro que é ativado em várias áreas quando escutamos uma música que é capaz de influenciar o humor, o comportamento e até a produção de hormônio. Quando praticamos esporte, isso não é diferente e traz diversos benefícios para o corpo e a mente.



“Aumenta a percepção de resistência do esforço e cansaço, motiva dando mais disposição, podendo até aumentar a liberação de noradrenalina - uma substância que prepara o corpo para os exercícios físicos, aumentando a eficiência do treino, levando indiretamente a uma melhora na performance, podendo elevar sua capacidade respiratória, aumenta a frequência cardíaca máxima, capacidade de produzir força no treino e em exercícios mais cíclicos como ciclismo e corrida, pode ajudar no ritmo dos movimentos”, declara Thiago Souto, Professor de Educação Física e Gerente de Eventos e Comunidades da Mude, empresa de mídia e bem-estar.



O Docente ainda reforça que, além das vantagens físicas, reduz os ruídos e distrações da academia - principalmente com a “turma da conversa” ajudando na concentração e foco do exercício.





Preste muita atenção na hora de escolher a música, da mesma maneira que ela auxilia positivamente, também pode atrapalhar a performance. Para se ter uma ideia de quanto a música influencia no rendimento, em algumas competições, o uso da música é vetado, pois é considerado uma forma de ajuda externa ao desempenho do atleta, ao exemplo da mundialmente famosa prova triathlon IRONMAN 70.3.