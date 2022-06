A manteiga e seus benefícios - Reprodução da internet

Publicado 27/06/2022 06:00

Muitas são as discussões sobre os benefícios da manteiga, por isso, decidi trazer este assunto aqui na coluna.



Segundo o Médico Nutrologista Keylon Sena Lucarelli (CRMSP 222286), a manteiga deve ser consumida com cautela por pessoas que desejam perda de peso, pois 1 colher de sopa de manteiga tem 100 calorias.



Contudo, principalmente associado à proteína, traz grande saciedade.

Além de trazer grande sabor à comida, a manteiga é rica em: Butirato, um ácido graxo que reduz inflamação, CLA, outro ácido graxo que ajuda no ganho de massa e redução da gordura abdominal.



Vitaminas A, D, E, B12, e K2, trazendo diversos benefícios à saúde.

Lecitina, substância que garante a metabolização adequada do colesterol.





A cultura do "Fat-free" amplamente difundida nos últimos anos, tem causado sérios problemas. Além do consumo de gorduras boas (poli saturadas) ser importante para o nosso corpo, em geral, as pessoas não cortam gordura, mas sim substituem por outro alimento, sobretudo os carboidratos.

Um exemplo, iogurtes com baixa gordura, em geral, são ricos em carboidratos, armazenados como gordura no nosso corpo e trazem menos saciedade.





Estudos demonstram que o consumo adequado de gordura saturada não aumenta o risco de doenças cardíacas, quando associado a uma alimentação saudável.



Enquanto substituir em 2% a ingestão de gordura Trans, aquelas presentes em alimentos processados, conseguiu reduzir em 53% o risco de doenças cardíacas.



Ou seja, o problema não é a quantidade de gordura, mas o TIPO!





Ao invés de enfatizarmos um nutriente sobre o outro, deveríamos procurar mais rever nossos hábitos alimentares:

Comer menos - Carnes processadas e congeladas, lanches processados com baixa gordura e ricos em açúcares e alimentos ricos em sódio, como conservas e refrigerantes.Comer mais - frutas, vegetais, nozes, sementes e grãos não processados.





Ficou surpreso com essa informação né? Por isso recomendo que, antes de incluir ou excluir qualquer alimento da sua rotina, é muito importante consultar o seu profissional de nutrição, para manter uma estratégia nutricional balanceada e saudável.