Publicado 25/05/2022 14:24 | Atualizado 25/05/2022 14:30

O Real Madrid e Liverpool promoverão um espetáculo para todo o planeta e aqui no Rio de Janeiro, mais precisamente no EXC, Espaço Multicultural localizado no Jardim Botânico (dentro do Jockey), receberá o evento 'A Reunião' , arena montada para assistir ao clássico europeu que acontecerá no próximo Sábado, das 14h até a meia noite, com o clássico marcado para às 16h.No intervalo e após o jogo, a República de Ipanema e os DJs Spiller, Zeh Pretim, Gigga, Rodrigo Rodrigues, Rafa M, Rodrigo Ribeiro e Sílvio Rio comandam o som da festa. Cerveja Heineken, drinks e comidinhas de boteco também serão oferecidos por lá.A presença do DJ italiano SPILLER dá o gostinho europeu ao evento, que chega à sua segunda edição. A primeira aconteceu na cúpula do Planetário e contou com milhares de convidados.A entrada é gratuita até às 19h, mas está sujeita à lotação. Então, é recomendado que os convidados e fãs de futebol cheguem cedo. É necessário e obrigatório que os nomes sejam enviados para o email ( clique aqui ).A acústica do local ajuda, e muito, afinal, foi idealizada por Ligia Niemeyer, a estrutura também oferecerá banheiros climatizados e dois geradores de energia (para não ter problema com falta de luz). Sábado estará tudo pronto para receber os mais de 2 mil convidados.