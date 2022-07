Growth marketing - Imagem reproduzida da internet

Publicado 01/07/2022 19:25

Provavelmente já ouviu falar em growth marketing, mas o que é esta expressão que vem ganhando força nos últimos tempos? Nada mais é que uma estratégia de crescimento de forma ágil e eficaz para o seu negócio. As transformações digitais são frequentes e o marketing precisa se renovar para acompanhar essas mudanças comportamentais, surgindo novos conceitos, formas e termos.O growth marketing é um sistema que atua diretamente no crescimento dos negócios disruptivos e que precisam ou desejam crescer surpreendentemente. Uma estratégia usada para revolucionar vendas e retenção de clientes, visando o desenvolvimento exponencial das empresas.“Apesar de ser uma estratégia focada para gerar o crescimento da empresa, não se resume apenas a isso, também é importante para reter clientes, vender e gerar recorrência de receita”, explica o especialista em negócios, Eduardo Schuler Essas estratégias são baseadas em dados científicos e experimentadas em diversas etapas do funil de conversão (todo o caminho que o cliente precisa fazer para realizar a compra), essas fases são divididas em descoberta, atração, consideração, conversão e fidelização. Schuler costuma dizer que o growth marketing é uma disciplina holística onde vários perfis profissionais participam, buscando sempre o crescimento.“Buscar sempre um caminho alternativo e se perguntar sobre o que está fazendo e entender tudo o que o seu cliente quer são as melhores alternativas para alavancar os negócios” ressalta o especialista.Com essa modalidade, Eduardo, que é especialista em vendas e ajuda através de sua consultoria empresas a lucrarem milhões, conseguiu reverter a crise que atingiu a marca de moda, Labellamafia, que durante a pandemia teve as lojas fechadas, pedidos cancelados e o faturamento totalmente reduzido.Com sua expertise, Schuler se debruçou sobre a empresa e colocou em prática a sua estratégia de growth marketing, gerando resultados em 15 dias. Alavancou o faturamento da marca em 3 vezes, o que antigamente demorava 90 dias para faturar.“Atualmente a Labellamafia fatura cerca de 4 vezes mais do que antes da pandemia, reabriu todas as lojas pelo país e agora somam mais de 800 unidades, além de forte presença no e-commerce, no mercado internacional e franquias, tudo isso através de uma consultoria estratégica para alavancar resultados, aplicando growth”, finaliza o especialista.