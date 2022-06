Juce completando sua mais recente prova de corrida de rua. - AVAFILMS

Publicado 29/06/2022 06:00

A motivadora que trouxemos para o Quadro de hoje, é uma mulher incrível que tive a oportunidade de conhecer nas pistas da corrida de rua e que por acompanhar o dia a dia, me inspira com sua determinação e garra na luta em prol dos seus objetivos de vida.

Juce Ramos conheceu a corrida de rua em 2017, quando se inscreveu para sua primeira prova, na distância de 5 km, apenas por lazer, sem fazer ideia do quanto a corrida de rua poderia ser o seu suporte para a transformação de vida que a trouxe hoje.

Quando iniciamos nosso bate-papo, perguntei sobre o desafio de praticar esportes e ser mãe, ao mesmo tempo:

"Gosto de falar que vivo no equilíbrio dia "pratinhos": maternidade, trabalho, estudos, rotina... Hoje eu consigo conciliar as coisas, mas nem sempre foi assim. Eu costumava me colocar em último plano, o que resultava em uma vida sedentária, até descobrir a corrida de rua!

No início nunca é fácil, mas aos poucos a gente vai conseguindo.

Acredito no poder que o esporte, a prática de qualquer atividade física noa proporciona. Não é uma regra, não tem receita pronta. Tem você, buscando fazer algo que ama, que esteja ao seu alcance, conforme a sua realidade. A gente sempre começa de algum lugar, pode ser 10 minutos por dia.

E é isso que busco passar pra minha filha, sabe? A Lavínia, que atualmente tem 11 anos, sempre teve nosso incentivo (meu e do pai) a fazer algo que a coloque em movimento e que se identifique. Hoje ela pratica karatê e skate. Nos finais de semana, ela me acompanha nos treinos pedalando, enquanto corro com meu marido.

Eu enxergo o esporte como uma ferramenta maravilhosa de empoderamento, principalmente pra nós, mulheres. Crescemos ouvindo regras e sendo impostas a desempenhar papéis determinados. Quando a gente se propõe a ocupar esses espaços, além de nos desafiarmos, estamos enfrentando também esse sistema patriarcal que infelizmente ainda faz parte da nossa realidade atualmente, principalmente no esporte. Nós podemos sim, fazermos o que quisermos!

Muitos direitos já foram conquistados, porém, ainda há um longo caminho para haver equidade de gênero no esporte." explica Juce.

Foi cruzando a linha de chegada que, ela percebeu o quão poderosa aquela sensação de superação poderia trazer a sua vida.

Após a sua primeira prova, ela começou a definir as suas metas para as demais distâncias, se apaixonando cada vez mais pelo esporte.

E foi por consequência da prática frequente da corrida de rua que, ela eliminou 13kg de forma absolutamente saudável.

“Conforme vamos reservando esse momento para cuidarmos de nós mesmas, vamos nos motivando ainda mais a continuar. Isso sem dúvida reforçou ainda mais a auto estima dentro de mim.”, conta Juce.



Juce conta que hoje, a maior motivação para continuar a praticar o esporte é a sensação de autocuidado, do tempo que se dedica para estar com si mesma.

Foi através da corrida que tece forças para atravessar diversos momentos desafiadores na sua vida, como, por exemplo, a transição capilar e a transição de carreira, que a incentivou a dar início a uma nova graduação e Engenharia Civil.

Hoje, incentivar pessoas a se exercitar se tornou outra grande motivação e através do seu perfil no Instagram ( https://www.instagram.com/juce_ramos/ ) ela mobiliza milhares de pessoas, abordando assuntos de Corrida de rua, autocuidado e empoderamento.

Como seu próximo objetivo de prova alvo, em 2023 a nossa motivadora almeja realizar os 42 km da Maratona do Rio e, claro, já estamos torcendo por ela!