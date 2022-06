Artista Diego Moura - Reprodução do Instagram

Publicado 27/06/2022 13:35

Após sofrer ataques homofóbicos de setores reacionários nas redes sociais, durante a abertura da exposição “Abecedário da diversidade”, no início deste mês, no corredor do terceiro piso do Plaza Shopping, o artista plástico Diego Moura recebeu um convite do Museu de Arte Contemporânea (MAC) para criar uma mostra exclusiva para o espaço.



A polêmica começou quando os totens de arte digital pop, compostas por imagens de personalidades LGBTQIAP+, contendo textos informativos sobre o tema, foram apontados pelo vereador bolsonarista Douglas Gomes (PTC) como uma tentativa de “sexualizar as crianças”. A partir daí, relembra Diego, começou o pesadelo.





— Além de retirarem as obras do local combinado, colocaram as mensagens de texto voltadas para a parede. Toda a parte educativa foi silenciada. Senti minha voz e minha arte censuradas. Mas recebi muitas mensagens de apoio. E a partir de agora estou concentrado nesse novo projeto — diz.





Mesmo sem previsão de data para acontecer, o artista niteroiense dá uma pista da trilha que está seguindo: —Quero um trabalho que aborde as reflexões sobre o comportamento, que seja um olhar para a sociedade, com misturas de técnicas que passem pelo virtual e pelo orgânico.





O MAC destaca que Diego tem seu trabalho reconhecido dentro e fora do Brasil e faz parte do hall de artistas da cidade que se encaixam no plano museológico do espaço.





—A liberdade de expressão é um direito, e a cultura de Niterói sempre vai defender isso. Qualquer manifestação que ataque as artes deve ser veementemente repudiada — afirma o secretário das Culturas, Alexandre Santini.





O presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Fernando Brandão, segue na mesma direção:— Consideramos o momento mais do que apropriado para o convite feito pelo MAC ao artista Diego Moura, que tem todo o nosso apoio para suas criações — diz.





Diego também foi convidado a realizar a identidade visual da parada do orgulho LGBT de Niterói, que será em agosto.