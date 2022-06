Carol Conká - Reprodução do Instagram

Publicado 27/06/2022 12:53

O festival LGBT+ ‘Be Yourself’ nasceu em 2020 para entreter a comunidade LGBTQIA+ na pandemia, e agora em sua terceira edição, além de arrecadar fundos e alimentos para a casa de acolhimento carioca CasaNem, vai receber a cantora Karol Conká. Com um casting que celebra a diversidade, irão passar pelo palco do Circo Voador mais de 20 atrações que se apresentarão nos dias 28 e 29 de junho, dia do Orgulho LGBTQIA+.





Sobre o festival



A primeira edição do ‘Be Yourself’ aconteceu de forma virtual pelas redes sociais do Circo Voador. A segunda edição ocorreu da mesma forma, só que pelas redes da CasaNem. Esta terceira será presencial e terá a importância relevante de comemorar a vida, depois de dois anos de pandemia.





Homenagens



“Mesmo todos nós sabendo que a pandemia não acabou, esse festival presencial vai prestar homenagem a todos os profissionais da ciência, que em tempo recorde desenvolveram uma vacina que protege a todos nós. E também um agradecimento a todos os profissionais da saúde, que deram a vida, para cuidar de todos os infectados no mundo inteiro. É uma comemoração à vida” conta Indianarae Siqueira, fundadora da Casa Nem e organizadora do festival.





Festa no Circo Voador





A edição 2022 será no Circo Voador, localizado na Lapa, no Rio de Janeiro, e essa escolha é importante pois irá comemorar uma data importante para três movimentos: o primeiro atua há 35 anos organizando e cuidando da vida das prostitutas. O dia 2 de junho é o dia internacional dessa categoria.



Também será comemorado os 30 anos do movimento organizado de transvestigeneres no Brasil e 30 anos da ONG Davida. Além do dia do Orgulho LGBTQIA+.





Estarão presentes na festa:



Dia 28: Rafa Vilela, Cariúcha, Mulher Banana, Doralyce, Deize Tigrona, Walle-B, Caio Transpoesia, DJ Nanda Machado, Kelvnn, Simone Mazer, Trio Dona Fulô, Elza Ribeiro e Indianarae Siqueira.



Dia 29: Karol Conká, Ebony, MC Xuxu, Maria, Irmãs de Pau, Rosa Luz, Alice Guél, Atupimambá, Jessica Volpi, Slam das Minas RJ, Flor de Mururé, Sodomita e Hell de Janeiro.]