Atletas correndo pelo RioFoto: Daniel Rocha

Publicado 08/07/2022 15:16 | Atualizado 08/07/2022 15:18

O evento aconteceu no dia 26 de Junho como uma celebração do Dia Internacional do Orgulho LGBT.



Mais de 90 atletas participaram da prova, realizada na Lagoa Rodrigo de Freitas, na busca por mais diversidade de gênero, racial e cultural.





"Nosso propósito é estimular a saúde e promover o bem-estar e a qualidade de vida através de uma corrida inclusiva, criando uma atmosfera divertida e segura, onde todos se sintam livres de qualquer preconceito”, disseram Paulo Santos e Eli Rocha, organizadores do evento.







Os dois ainda acrescentam que, ao longo de tantos anos se dedicando ao esporte, puderam perceber que, um dos elos mais forte que é criado entre os atletas, é a união.







A prova vem crescendo anualmente e esse ano contou com relevantes apoiadores, como a marca de cerveja Michlelob Ultra e Musa cosméticos.