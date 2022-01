Whey protein - Imagem da internet

Publicado 21/01/2022 06:00

A rotina de pessoas que praticam atividades físicas se diferencia de uma pessoa comum. Um adepto da musculação, por exemplo, necessita de uma disciplina alimentar diferenciada para obter melhores resultados e também para que esteja adequadamente nutrido, uma vez que o gasto energético é maior em relação a uma pessoa sedentária.

Por isso, suplementos como o Whey Protein têm feito tanto sucesso nas academias.

Mas será que seu uso realmente é imprescindível para ter resultados?

A resposta é: depende!

O processo de síntese proteica é determinante para hipertrofia muscular.

Uma pessoa normal precisa de 1 a 1,2 gramas de proteína para cada quilo de seu peso total – ou seja, quem pesa 70 quilos deve ingerir entre 70 e 84 gramas do nutriente por dia.

Se você pratica atividades de força,e a ingestão de 1,6g de proteína/kg de peso/dia é suficiente para aumento da massa muscular e da força.

O corpo tem um limite para promoção da síntese proteica. Estudos vêm demonstrando que a ingestão acima de 1,6g de proteína/kg de peso não promove ganho adicional de massa muscular, mas alguns indivíduos que buscam maximizar o ganho de massa muscular com treinamento de força, podem se beneficiar de quantidades de até 2,2g proteína/kg de peso/dia.

Mas atenção: há um limite máximo de estímulo à síntese proteica desempenhada pela ingestão de proteínas que parece estar entre 20 a 30g. Aumentar doses de suplementação ou na alimentação em uma refeição não potencializa a síntese proteica.

Tanto a quantidade de proteínas a serem consumidas em uma dieta para praticantes e não praticantes de atividades físicas, podem ser extraídas de alimentos do dia a dia, como: Peito de frango, ovos, carnes bovinas, carnes suínas e também de alimentos de origem vegetal.

Os suplementos servem para repor esses níveis quando não conseguimos consumir a necessidade total diária, seja pela correria do dia a dia ou por quaisquer outro motivo.

Qual o melhor horário para consumir a proteína?

Mais eficaz do que o horário de consumir a proteína é o total que você consome de forma distribuída durante todo o dia.

Para a Hipertrofia (ganho de massa magra) por exemplo, o ideal é distribuir o volume total diário que serpa consumido em várias pequenas refeicões, ao longo do dia.

Esta estratégia se mostra mais eficiente no processo de construção de massa magra e possibilitando a "Janela imunológica" durar um tempo muito maior do que se tem conhecimento, que era entre 4 a 6 horas.

Como os veganos podem substituir esse suplemento?

Antes de tudo, saiba que o nome 'whey protein vegano' não é o correto. O correto é proteína vegetal.

Na verdade, o termowhey protein se refere à proteína do soro de leite, especificamente. No entanto, em vez de chamá-lo de 'proteína vegetal', a indústria escolheu chamá-lo de whey protein vegano para facilitar a associação do consumido.

É uma alternativa proteína sem ser de origem animal, que possibilita o consumo desse macronutriente de forma saudável e segura.

Entre os alimentos citados como fontes de proteína vegana estão as leguminosas (exemplos: ervilha, feijões, grão-de-bico, lentilha, soja e derivados) e oleaginosas (exemplos: amêndoas, castanhas, nozes, sementes de gergelim e girassol, entre outras).

Já nos cereais ela é encontrada no arroz integral, aveia, cevadinha, centeio, milho e trigo, que são ricos em aminoácidos que faltam nas leguminosas.

Além disso, as proteínas estão presentes em diferentes partes da estrutura, como nas folhas, flores, sementes, raízes, talos, entre outras.

Mas lembre-se, a utilização de qualquer suplemento só é indicado com a supervisão de um Nutricionista ou Médico Nutrólogo, não sendo recomendada o uso por conta própria.

Somente estes profissionais estão capacitados para prescrever, de forma individualizada e balanceada, a sua necessidade diária de acordo com o seu objetivo.