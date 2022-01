- Imagem Internet

Imagem Internet

Publicado 03/01/2022 00:00 | Atualizado 03/01/2022 23:03

Que o consumo de açúcar em excesso engorda, isso todo mundo sabe. Por isso sempre é bom evitar os alimentos que contenham açúcar refinado.



Mas um cenário que tem sido cada vez mais comum é ele estar presente em lugares que você nem imagina, como massas, pães, arroz e batata. SIM, ELES TAMBÉM CONTÊM AÇÚCAR!



Eles são carboidratos, moléculas grandes formadas por pequenas moléculas de glicose, que, propriamente, é uma outra forma de dizer: açúcar.

Mas além deles, é importante prestar muita atenção em tudo o que compramos no mercado.

Quando olhamos para os produtos nas prateleiras, com rótulos coloridos, todos parecem muito saudáveis, mas a verdade não é bem essa.



Alimentos congelados, industrializados e processados são campeões em aditivos químicos, conservantes, sódio e açúcar — e muito açúcar.

Além dos aromatizantes químicos e do sal, o sabor dos alimentos processados é artificialmente realçado com essa quantidade extra de açúcar.



É comumente falado que tem açúcar em refrigerantes e doces, mas o que pouca gente sabe é o que o açúcar também é adicionado em comida salgadas, como molho de tomate, ‘nuggets’, batatas congeladas e muitos outros.



Talvez você ainda não tenha percebido isso porque o açúcar vem escondido no rótulo por diferentes nomes, como: Maltose, Dextrose, Dissacarídeo, Melaço, Açúcar invertido, Maltodextrina, dentre outros.

E assim você come açúcar em excesso sem nem sequer perceber.





Para se manter em forma e saudável, é extremamente importante ficar de olho na lista de ingredientes e no rótulo dos alimentos e sempre que possível ler a lista com muita atenção a procura de formas escondidas de açúcar.



Não se engane, por exemplo, com um rótulo de um produto instantâneo que se mostra saudável e natural, além de dizer conter poucas calorias, pois além de muitos aditivos químicos, ele pode conter muito açúcar adicionado. Às vezes até molhos Light para salada, aparentemente saudáveis e com poucas calorias podem conter açúcar extra.



Como regra geral, a dica é: prefira sempre comidas naturais, pois nelas você não vai precisar ler rótulos a procura de xarope de milho ou maltodextrina comendo frutas, verduras ou comidas feitas por você, em casa.