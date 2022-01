Sal do Himalaia - Reprodução de Internet

Sal do HimalaiaReprodução de Internet

Publicado 17/01/2022 16:52 | Atualizado 17/01/2022 17:14

Você sabia que, a recomendação da OMS (Organização Mundial da Saúde), para o consumo de sal é de cerca de 1 colher de chá (5g/dia).

No entanto, o brasileiro ingere em média 12g por dia, aumentando exponencialmente o risco de acometimento de Hipertensão, AVC, osteoporose, dentre outras doenças potencializadas devido ao alto consumo de sódio.



Quando ingerimos este ingrediente em excesso, quem sofre as consequências é a nossa saúde. Do coração ao peso, não há zona do corpo que escape ao impacto deste mau hábito. Mas há forma de reduzir a quantidade utilizada nos seus pratos sem perder em sabor.



Uma forma de controlar o consumo de sal em excesso é sempre ler o rótulo das embalagens, pois devemos lembrar que tanto alimentos quanto bebidas industrializadas podem conter sal em sua composição.

Segundo o Médico Victor Rocha (CRM 52-102493-0), as bebidas sozinhas dificilmente serão as responsáveis por exceder a quantidade máxima de sódio recomendada por dia, mas para quem costuma comer alimentos com muito sal, elas podem fazer a diferença no montante final.

Uma das explicações mais simples, é que alimentos salgados causam mais sede, que por sua vez pedem mais líquidos e por aí vai se consumindo mais e mais sódio. Além disso, a combinação salgadinho com cerveja ou refrigerante é de alto risco para os hipertensos.



Nas refeições, a dica é sempre experimentar a comida antes de salgá-la, pois elas são geralmente temperadas durante o preparo. Isso também vale para as frituras, como batata e mandioca, por exemplo.





Produtos com sal extra em sua composição





Evite alimentos que possuem sódio extra em sua composição, como:



Carnes processadas, como presunto, mortadela, bacon, paio, salsinha;

Defumados e peixe enlatado, como sardinha ou atum;

Queijos como parmesão, roquefort, camembert, cheddar cremoso;

Temperos prontos como arisco, sazón, aji-no-moto, catchup, mostarda, maionese;

Sopas, caldos e refeições já preparadas;

Vegetais enlatados como palmito, ervilha, milho, picles, cogumelos e azeitonas;

Bolachas e bolos processados, incluindo as bolachas de água sal;

Fast-food,como pizzas ou batatas fritas;

Salgadinhos industrializados e de lanchonete como chips, amendoins, quibe, pastel, quibe, coxinha;

Manteigas e margarinas.



***Tabela completa da OMS:





Principais dúvidas





Algumas perguntas muitos comuns são: qual o categoria de sal é mais saudável e se existe diferença entre o Sal normal e o Sal Light?



A forma mais saudável de se consumir o sal, é triturar o sal grosso no processador, pois esta forma de sal não é refinado, sendo assim menos nocivo a saúde Uma forma de controlar o consumo de sal em excesso é sempre ler o rótulo das embalagens, pois devemos lembrar que tanto alimentos quanto bebidas industrializadas podem conter sal em sua composição.Segundo o Médico Victor Rocha (CRM 52-102493-0), as bebidas sozinhas dificilmente serão as responsáveis por exceder a quantidade máxima de sódio recomendada por dia, mas para quem costuma comer alimentos com muito sal, elas podem fazer a diferença no montante final.Uma das explicações mais simples, é que alimentos salgados causam mais sede, que por sua vez pedem mais líquidos e por aí vai se consumindo mais e mais sódio. Além disso, a combinação salgadinho com cerveja ou refrigerante é de alto risco para os hipertensos.Nas refeições, a dica é sempre experimentar a comida antes de salgá-la, pois elas são geralmente temperadas durante o preparo. Isso também vale para as frituras, como batata e mandioca, por exemplo.Evite alimentos que possuem sódio extra em sua composição, como:como presunto, mortadela, bacon, paio, salsinha;como sardinha ou atum;parmesão, roquefort, camembert, cheddar cremoso;arisco, sazón, aji-no-moto, catchup, mostarda, maionese;como palmito, ervilha, milho, picles, cogumelos e azeitonas;, incluindo as bolachas de água sal;,como pizzas ou batatas fritas;como chips, amendoins, quibe, pastel, quibe, coxinha;***Tabela completa da OMS: WHO global sodium benchmarks for different food categories Algumas perguntas muitos comuns são: qual o categoria de sal é mais saudável e se existe diferença entre o Sal normal e o Sal Light?A forma mais saudável de se consumir o sal, é triturar o sal grosso no processador, pois esta forma de sal não é refinado, sendo assim menos nocivo a saúde

O sal light contem 50% de cloreto de sódio (NaCl) e 50% de cloreto de potássio (KCl), ou seja, uma porção de sódio foi substituída por potássio.



1g do sal de cozinha light = 200 mg de sódio



No entanto, o sal light deve ser consumido com orientação médica ou de um nutricionista; e a proporção usada deve ser a mesma que para o sal comum.







Consumindo menos sal





Independentemente do sal utilizado na cozinha, é importante usar a menor quantidade possível. Assim, para diminuir o consumo de sal, experimente:



Retirar o saleiro de cima da mesa;

Não colocar sal na comida sem antes experimentar;

Evitar consumir pães e alimentos industrializados, como salgadinhos de pacote, batata-frita, temperos em pó e em cubos, molhos prontos e embutidos, como salsicha, presunto e nuggets;

Evitar consumir alimentos em conserva, como azeitonas, palmito, milho e ervilha;

Não usar glutamato monossódico, presente em molho inglês, molho de soja e sopas prontas;

Use sempre uma colher de café para dosar o sal no lugar das pitadas;



Substituir o sal por temperos naturais, como cebola, alho, salsa, cebolinha, orégano, coentro, limão e hortelã, por exemplo ou, em casa, cultivar plantas aromáticas que substituem o sal.