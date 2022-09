O café é o número 1 em antioxidantes - Imagens da internet

Publicado 27/09/2022 08:44

Quando falamos em alimentação e nutrição esportiva, alguns ingredientes sempre são lembrados pelos atletas: frutas, sementes e cereais, isotônicos, suplementos naturais... Mas, você sabia que o nosso cafezinho do dia a dia também pode fazer parte dessa lista? Sim, diversos de estudos da área esportiva revelam que a cafeína possui efeitos poderosos para o fortalecimento do corpo, melhorando a capacidade e a performance física.





Seja consumido antes ou depois do treino, um pouco de cafeína pode gerar ótimos resultados para o corpo, como, por exemplo, aumentar os níveis de energia e de disposição e ainda atuar na perda natural de peso, já que a substância atua diretamente nas reações metabólicas do organismo.





A utilização de cafeína como estimulante é conhecido há muito tempo, porém somente nos últimos anos é que seus possíveis efeitos na performance desportiva [6] vêm sendo testados. Seu consumo está relacionado com efeito estimulante no Sistema Nervoso Central (SNC), melhora no desempenho físico, diminuição e/ou retardo da fadiga durante o exercício e uma ação lipolítica. Após a sua ingestão, o atleta pode sentir-se mais forte, tornando-se assim mais competitivo. Acredita-se então que o indivíduo possa realizar uma atividade física e mental por um tempo mais prolongado antes que se inicie o processo de fadiga (Mendes e Brito, 2007).





Além disso, quem ingere café regularmente, têm um risco 20% menor de acidente vascular cerebral e geralmente têm taxas mais baixas de doenças cardíacas. Como a cafeína aumenta a frequência cardíaca, o café é realmente bom para a saúde cardiovascular. Beber algumas xícaras de café por dia tem um efeito semelhante ao de uma caminhada, o que mantém o coração mais saudável.





Dentre os benefícios do café, também podemos citar que: é a fonte número um de antioxidantes, reduz o risco de diabetes tipo 2, é ótimo para o fígado (especialmente se você beber álcool) e até reduzir os sintomas da doença de Parkinson.





Agora você já sabe que café faz bem, mas é preciso escolher um café de qualidade e para obter todos esses benefícios, precisa que a bebida seja consumida pura. Continue bebendo, mas com moderação, pois como tudo na vida, o excesso faz mal.