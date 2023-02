Pablo Linhares - Imagem reproduzida do Instagram

Publicado 16/02/2023 00:00 | Atualizado 16/02/2023 19:18

A prática de atividades físicas traz inúmeros benefícios para a saúde, tanto física quanto mental. No entanto, pouco se fala sobre como a prática esportiva pode influenciar na formação de valores éticos e morais em uma pessoa.



Segundo Pablo Linhares, Faixa preta em Jiu-jitsu e empresário, o esporte pode ser visto como um contexto privilegiado para a formação de valores, pois permite o desenvolvimento de habilidades e competências que são fundamentais para a vida em sociedade.

"O esporte oferece inúmeras oportunidades para que os indivíduos possam aprender a lidar com situações adversas, desenvolver habilidades de cooperação e liderança, além de aprender a respeitar as regras e os limites do outro", afirma Linhares.



Além disso, a prática esportiva também é capaz de contribuir para o desenvolvimento de valores como a honestidade, a integridade, a responsabilidade e o respeito, que são fundamentais para a construção de uma vida ética. Um estudo realizado em 2019 por pesquisadores da Universidade de São Paulo, por exemplo, mostrou que a prática de esportes coletivos pode ajudar na formação da empatia e da solidariedade, pois exige que os praticantes estejam sempre atentos às necessidades e aos limites do outro.



No entanto, é importante ressaltar que a formação de valores éticos através do esporte não é automática ou garantida. É preciso que os praticantes sejam orientados e acompanhados por profissionais que tenham conhecimento sobre os valores que devem ser estimulados e desenvolvidos. Para Linhares, que atua na indústria da Música, empresariando grandes artistas como Mumuzinho, Matheus e Kauan e Felipe e Rodrigo, a formação de valores é ainda mais importante na hora de aconselhar a carreira de formadores de opinião, pois através deles, a vida de outras pessoas são influenciadas, lhe dando a sensação de responsabilidade social.

"O papel do treinador ou do professor de Educação Física é fundamental nesse processo. Eles devem ser capazes de estimular a reflexão crítica dos praticantes sobre as situações vivenciadas no esporte, e de oferecer feedbacks que possam ajudar na formação de valores éticos e morais", explica Linhares.



Em resumo, a prática de atividades físicas pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de uma vida ética, desde que sejam estimulados valores como a cooperação, o respeito, a solidariedade e a integridade. Como disse o pesquisador Pablo Linhares, "o esporte pode ser uma escola para a vida, desde que seja praticado de forma consciente e orientada".