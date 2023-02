Edu Magalhães entrevistando Yago Mapoua - Amigo Fit

Publicado 17/02/2023 00:10

Na última semana, tive a honra de entrevistar uma figura incrível em nosso podcast Café Com o Amigo Fit: o fenômeno Yago Mapoa. Ele é um sucesso indiscutível em todos os lugares que passa. Inicialmente conhecido pela semelhança com a voz e as maneiras do saudoso ator Paulo Gustavo, Yago se tornou famoso por sua interpretação impecável do artista.



No entanto, ele não parou por aí - Yago adicionou um toque de irreverência ao compartilhar detalhes divertidos de sua vida pessoal em suas redes sociais, com vídeos que fazem sucesso entre seus milhões de seguidores. Essa ideia brilhante adicionou um tempero único ao seu conteúdo e o lançou ao status de influenciador digital, com fãs que o admiram.



Durante a entrevista, Yago compartilhou histórias fascinantes sobre sua jornada pessoal e profissional, e ofereceu insights valiosos sobre o que o levou a se tornar um dos nomes mais influentes da internet. Sua personalidade divertida e extravagante o projetou para a categoria de influenciador digital, sendo reconhecido e tietado pelos seus fãs.



A entrevista é repleta de curiosidades interessantes sobre a vida de Yago, e você não vai querer perder. É só acessar o canal do Café Com o Amigo Fit para assistir.

Garanto que você terá boas risadas e sairá com a certeza de que "rir é um ato de resistência" contra as adversidades da vida, como bem disse Paulo Gustavo.