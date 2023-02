Edu Magalhães (Amigo Fit) brindando com amigos - Albert Andrade

Publicado 18/02/2023 01:05 | Atualizado 18/02/2023 05:56

Com o Carnaval chegando, muitas pessoas estão preocupadas em manter a dieta durante a folia.



De acordo com o Especialista em nutrição Eduardo Aguiar, em entrevista ao Amigo Fit, o consumo de bebidas alcoólicas pode ser um vilão para quem está de dieta, mas isso não significa que você precisa abrir mão de curtir a festa. Um estudo recente mostrou que algumas bebidas alcoólicas têm menos calorias e conservantes do que outras, o que pode ajudar a manter a dieta mesmo em meio aos excessos.



Entre as bebidas com menos calorias, destacam-se a cerveja light, que tem em média 40% menos calorias do que a cerveja tradicional, o vinho branco, que tem cerca de 120 calorias por taça, e a caipirinha de limão, que tem em média 200 calorias por copo.

O Amigo Fit Eduardo Magalhães, Nutricionista e colunista do Jornal O Dia Foto: Diana Cabral

Além disso, algumas marcas de gin e vodka estão lançando versões com menos calorias e conservantes, que podem ser uma boa opção para quem quer beber sem exagerar nas calorias e sem se preocupar com aditivos químicos, como por exemplo.



Uma boa estratégia, é apostar nas as cervejas que possuem o nome "Ultra", que possuem esse nome por serem cervejas premium light, apresentando um teor alcoólico reduzido e menos calorias do que as cervejas tradicionais. No geral, apresentam algo em torno de 79 calorias por garrafa de 355ml, consideradas uma opção mais saudável para quem quer curtir uma cerveja sem sair da dieta.



Mas lembre-se: é importante verificar a informação nutricional e o teor alcoólico antes de consumi-las



Segundo um estudo realizado pela Universidade de Liverpool, algumas bebidas alcoólicas, como o vinho tinto e o gin, podem ser mais benéficas para a saúde do que outras, como a cerveja e os destilados. No entanto, é importante lembrar que o consumo de bebidas alcoólicas deve ser feito com moderação e sempre com muita responsabilidade.



Quando se trata de consumir bebidas alcoólicas, é muito importante manter o equilíbrio na alimentação. O controle diário da sua alimentação, evitando excessos e mantendo a moderação, pode permitir que você beba o que quiser sem culpa, sabendo que um dia de "escapada" não vai estragar todo o esforço que você tem feito para manter sua dieta equilibrada.

Lembre-se de que a moderação é a chave para manter a saúde e o bem-estar, e o equilíbrio na dieta é fundamental para alcançar esse objetivo.



É importante lembrar que o mais importante é se divertir e aproveitar a festa com os amigos e a família, bebendo água entre as bebidas alcoólicas e evitando misturar diferentes tipos de bebidas. Mantenha um estilo de vida saudável, incluindo uma alimentação balanceada, prática regular de exercícios e um sono de qualidade, para que você possa se divertir e aproveitar a vida sem preocupações.