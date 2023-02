Mega Hair - Imagem da Internet

Mega HairImagem da Internet

Publicado 27/02/2023 20:57 | Atualizado 27/02/2023 21:43

Para quem frequenta a academia, há diversas questões importantes a serem consideradas no dia a dia, como escolher a roupa adequada para os exercícios, manter a postura correta durante as atividades, cuidar da alimentação pré e pós-treino e alcançar os objetivos estabelecidos. Além disso, é preciso cuidar dos cabelos, especialmente se você usa megahair.

Conversamos com a especialista em megahair Gabriella Carvalho, que fundou seu próprio negócio para ajudar mulheres a cuidar de seus cabelos com qualidade. Ela nos deu algumas dicas importantes para cuidar dos fios durante o treino:

Se você treina ao ar livre e usa megahair, é importante usar um leave-in termoativo ou com proteção UV na composição.

Mantenha os cabelos presos durante o treino, mesmo que prefira deixá-los soltos.

Evite prender o cabelo molhado.

Não lave o cabelo todos os dias - em vez disso, use um shampoo a seco para remover o suor do couro cabeludo e mexa os fios com os dedos para distribuí-lo.

Aplique um pouco de óleo capilar nas pontas e no comprimento do cabelo para evitar que fiquem ressecados após o exercício.

Evite abafar o couro cabeludo usando chapéus com tecidos sintéticos.

Após lavar o cabelo, use uma máscara de hidratação para devolver o brilho e a maciez aos fios.

Se você pratica natação, use silicone nos fios e também óleo capilar, mesmo usando a touca de natação.

Cuide do couro cabeludo, usando shampoo anticaspa duas vezes por semana para potencializar a limpeza da área.