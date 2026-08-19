Zezé Di Camargo virou assunto após show ser anunciado para '12+1 de novembro' - Foto: reprodução

Zezé Di Camargo virou assunto após show ser anunciado para '12+1 de novembro'Foto: reprodução

Publicado 19/08/2026 11:20 | Atualizado 19/08/2026 13:49



vai cantar em Rio Verde, Goiás, no dia 13 de novembro. Ou melhor: no “12+1 de novembro”. Zezé Di Camargo vai cantar em Rio Verde, Goiás, no dia 13 de novembro. Ou melhor: no “12+1 de novembro”.

Foi assim que a data apareceu no material de divulgação do show. E, claro, a internet fez a conta na hora.

O número 13, historicamente associado ao PT e a Lula, simplesmente sumiu da arte e deu lugar a uma continha básica. Em ano eleitoral, numa cidade onde Bolsonaro teve votação expressiva em 2022, a coincidência caiu como gasolina em fogueira.

Matemática eleitoral?

A produção do cantor não criou a peça. O material foi feito pela empresa responsável pelo evento, que até agora não explicou por que preferiu “12+1” a simplesmente escrever “13”.

Não há confirmação de que a escolha tenha motivação política. Mas convenhamos: quando alguém transforma uma data em operação matemática só para não escrever um número, é inevitável que o povo faça outra conta.

Ainda mais no caso de Zezé, que já se envolveu em polêmica política ao criticar o SBT por receber Lula e Alexandre de Moraes.

No fim, o show continua sendo no dia 13.

Só parece que o 13 não foi convidado para o cartaz.