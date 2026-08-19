Mônica Paixão, CEO do Le Canton, foi homenageada durante o Top Business 2026, em Roma - Foto: reprodução

Mônica Paixão, CEO do Le Canton, foi homenageada durante o Top Business 2026, em RomaFoto: reprodução

Publicado 19/08/2026 22:23

Uma noite de reconhecimento em Roma colocou em evidência o trabalho desenvolvido por Mônica Paixão no turismo e na hotelaria fluminense. CEO do Le Canton, resort localizado na Região Serrana do Rio, e vice-presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), a empresária foi homenageada durante o Top Business 2026, realizado na capital italiana.

A premiação reconhece uma trajetória marcada pela atuação à frente do Le Canton e pela presença institucional no setor hoteleiro. Há mais de uma década, Mônica participa diretamente do crescimento do empreendimento e da condução de projetos voltados ao fortalecimento da marca.

Além da gestão do resort, Mônica atua na representação da hotelaria fluminense como vice-presidente da ABIH-RJ, participando de discussões e ações ligadas ao desenvolvimento do turismo no estado.

A homenagem internacional também reforça a presença feminina em posições de liderança no setor, reunindo, no caso de Mônica, experiência na administração hoteleira e atuação institucional.

Após a premiação, a empresária destacou a felicidade pela conquista e o desejo de seguir avançando.

“Volto de Roma com o coração transbordando de felicidade e gratidão. Que privilégio olhar para trás e perceber o quanto já construímos e saber que ainda temos muitos sonhos e conquistas pela frente”, escreveu.

O reconhecimento recebido em Roma amplia a projeção de uma trajetória construída na hotelaria.