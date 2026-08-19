Mônica Paixão, CEO do Le Canton, foi homenageada durante o Top Business 2026, em RomaFoto: reprodução
Mônica Paixão, vice da ABIH-RJ, recebe homenagem internacional em Roma
CEO do Le Canton foi reconhecida no Top Business 2026 por sua trajetória de liderança na hotelaria e no turismo
Mônica Paixão, vice da ABIH-RJ, recebe homenagem internacional em Roma
CEO do Le Canton foi reconhecida no Top Business 2026 por sua trajetória de liderança na hotelaria e no turismo
Zezé Di Camargo foge do 13 e show vira ‘12+1’ em Goiás
Cartaz evita escrever o número associado ao PT e transforma a data do show em continha que, claro, incendiou as redes sociais
Juliano Floss termina com Marina; suposta pivô vira outra Marina
Any Gabrielly é citada nos rumores do término e, numa coincidência daquelas, viverá uma personagem chamada Marina na Netflix
Bruna Karla nega separação, ataca fofoca e cita até satanás
Cantora gospel desmente crise no casamento, acusa fake news de guerra espiritual e ainda manda recado para cristão fofoqueiro
Paolla recusa Grande Rio, Anitta aceita e deixa Mocidade no vácuo
Atriz rejeita volta a Caxias, cantora aceita convite e faz a Mocidade descobrir que talvez o problema nunca tenha sido a agenda
Fashion Mall terá torres de luxo em São Conrado
Projeto prevê aproveitar o potencial construtivo do complexo para erguer residências de alto padrão sem encerrar a operação do shopping
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.