Milton Cunha, ao lado de Blogueirinha, durante entrevista em que fez declarações sobre Pabllo Vittar, das quais posteriormente se retratou - Reprodução Instagram

Milton Cunha, ao lado de Blogueirinha, durante entrevista em que fez declarações sobre Pabllo Vittar, das quais posteriormente se retratou Reprodução Instagram

Publicado 21/10/2026 10:00

Milton Cunha voltou atrás e pediu desculpas a Pabllo Vittar após a polêmica provocada por sua participação no programa ‘Blogueirinha Entrevista’, do Multishow. Na ocasião, o carnavalesco afirmou que a cantora teria se declarado a primeira mulher trans a desfilar em um carro alegórico, ignorando nomes históricos como Rogéria e Jane di Castro. Blogueirinha contestou a informação e lembrou que Pabllo é drag queen, não uma mulher trans. Mesmo assim, Milton insistiu que havia presenciado a suposta declaração.

Depois da repercussão, o comentarista publicou um vídeo reconhecendo que atribuiu à artista uma fala que ela não fez e classificou o próprio erro como grosseiro. Também pediu desculpas à cantora e à comunidade LGBTQIA+.

Dessa vez, Milton fez o que deveria: reconheceu o erro e se retratou. E, ao reconhecer publicamente o equívoco, Milton mostrou que pedir desculpas não diminui ninguém. Pelo contrário, é sinal de grandeza.