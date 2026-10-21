Milton Cunha, ao lado de Blogueirinha, durante entrevista em que fez declarações sobre Pabllo Vittar, das quais posteriormente se retratou Reprodução Instagram

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Andrei Lara
Milton Cunha voltou atrás e pediu desculpas a Pabllo Vittar após a polêmica provocada por sua participação no programa ‘Blogueirinha Entrevista’, do Multishow. Na ocasião, o carnavalesco afirmou que a cantora teria se declarado a primeira mulher trans a desfilar em um carro alegórico, ignorando nomes históricos como Rogéria e Jane di Castro. Blogueirinha contestou a informação e lembrou que Pabllo é drag queen, não uma mulher trans. Mesmo assim, Milton insistiu que havia presenciado a suposta declaração.
Depois da repercussão, o comentarista publicou um vídeo reconhecendo que atribuiu à artista uma fala que ela não fez e classificou o próprio erro como grosseiro. Também pediu desculpas à cantora e à comunidade LGBTQIA+.
Dessa vez, Milton fez o que deveria: reconheceu o erro e se retratou. E, ao reconhecer publicamente o equívoco, Milton mostrou que pedir desculpas não diminui ninguém. Pelo contrário, é sinal de grandeza.