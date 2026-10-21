Lucas Gentil celebra nova etapa profissional como superintendente da TV GazetaReprodução Instagram

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Andrei Lara
Lucas Gentil foi efetivado como superintendente da TV Gazeta, dando mais um importante passo em sua trajetória profissional. A decisão representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo executivo, que agora assume oficialmente uma posição estratégica na emissora.
Com novos desafios pela frente, Gentil terá a missão de contribuir para o fortalecimento da televisão e para os próximos projetos da casa. Uma conquista que merece ser celebrada. Afinal, competência, dedicação e profissionalismo são qualidades que sempre merecem destaque. Sucesso nessa nova etapa!