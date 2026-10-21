Lucas Gentil celebra nova etapa profissional como superintendente da TV GazetaReprodução Instagram
Lucas Gentil é efetivado como superintendente da TV Gazeta
Executivo conquista reconhecimento profissional e assume oficialmente a superintendência da emissora
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