Lucas Gentil celebra nova etapa profissional como superintendente da TV Gazeta - Reprodução Instagram

Lucas Gentil celebra nova etapa profissional como superintendente da TV GazetaReprodução Instagram

Publicado 21/10/2026 11:30

Lucas Gentil foi efetivado como superintendente da TV Gazeta , dando mais um importante passo em sua trajetória profissional. A decisão representa um reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo executivo, que agora assume oficialmente uma posição estratégica na emissora.

Com novos desafios pela frente, Gentil terá a missão de contribuir para o fortalecimento da televisão e para os próximos projetos da casa. Uma conquista que merece ser celebrada. Afinal, competência, dedicação e profissionalismo são qualidades que sempre merecem destaque. Sucesso nessa nova etapa!