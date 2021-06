BISPO27JUN - ARTE O DIA

Por Bispo Abner Ferreira

Publicado 27/06/2021 00:00

Liderar é a habilidade de motivar, influenciar, inspirar pessoas. Liderar é a arte de servir ao próximo voluntariamente. Geralmente, o conceito de liderança é associado a cargos de autoridade, a pessoas que exercem uma liderança formal. Mas, na prática, um líder pode ser uma pessoa que se destaca de maneira informal, uma referência dentro de um grupo que motiva e que serve de exemplo para os demais. Liderar não tem a ver com aparência, mas com ser, estar, sentir.

No marketing, o maior objetivo das campanhas publicitárias é justamente esse: fazer com que o público se identifique com a marca. Por isso publicações espontâneas e situações dos bastidores são tão utilizadas pelas empresas que se preocupam em passar uma imagem verdadeira.

Uma boa marca gera vínculos emocionais com as pessoas, que se tornam muito mais que clientes, tornam-se verdadeiras defensoras da marca.

Na vida é assim também, pessoas se identificam com o que é verdadeiro. Um líder que inspira precisa ter, pelo menos, três qualidades: ser transparente, dar o exemplo e acompanhar as mudanças.

Um líder transparente é aquele sincero, aberto, coerente e que passa confiança aos seus liderados. É uma pessoa íntegra, que todos confiam e que age sempre de maneira ética. Esse é o tipo de líder que tem um time cada vez mais engajado e produtivo.

Por mais óbvio que pareça, muitos líderes esquecem que suas ações falam mais alto que suas palavras. Se você pedir aos seus colaboradores para aderirem a um certo nível de conduta; espere e comece você mesmo a agir de tal maneira.

Liderados precisam ver o líder seguindo o próprio conjunto de regras que estabeleceu. O verdadeiro líder mostra como se faz.

E por fim, o verdadeiro líder é aquele que consegue olhar para frente, enxergar oportunidades e, consequentemente, evoluir em meio aos desafios.

A pandemia serviu de exemplo para ensinar que mudar deixou de ser opção e passou a ser necessidade. Lidar com o desconhecido forçou mudanças e exigiu muito jogo de cintura por parte dos líderes. Sem contar que, todos os dias, vemos mudanças no mercado, nos preços, no perfil do público, o que obriga os líderes a terem a responsabilidade de se manterem atualizados sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo.

É completamente impossível falar sobre o líder que inspira sem citar Jesus Cristo.

Em Mateus 20.25-28, Jesus faz uma declaração definitiva sobre liderança. "Jesus os chamou e disse: 'Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo; como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos'".

A passagem foi interpretada de várias maneiras, mas o fundamental é que Ele diz que qualquer um que deseje ser o Líder deve primeiro servir. Lembre-se sempre destas palavras, porque em alguma altura da vida, todo mundo exercerá liderança.

Até a próxima!