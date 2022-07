Publicado 14/07/2022 05:00

Os motoristas ganharam um canal de denúncia do abuso do preço dos combustíveis praticados por postos nas ruas e estradas. O governo federal lançou um site para quem quiser denunciar os estabelecimentos que não cumprirem o decreto que obriga a divulgação dos valores cobrados por litro – e desde segunda-feira já monitora alguns denunciados, em capitais e interior, e deve enviar fiscais da ANP aos estabelecimentos. O formulário para denúncia é disponibilizado pelo Ministério da Justiça e pode ser acessado por meio do link: http://denuncia-combustivel.mj.gov.br/ . Através do canal, os consumidores poderão informar o nome do posto, localização e se está fixado em local visível o preço dos combustíveis cobrado no dia 22 de junho e o preço atual.



O Impostômetro, painel instalado na sede da Associação Comercial de São Paulo, registrou na madrugada de domingo a marca de R$ 1,5 trilhão arrecadados em impostos. Este é o montante pago pelos brasileiros aos governos federal, estaduais e municipais este ano. O ICMS é a joia do saldo. Cresceu 12% na arrecadação no 1º semestre, comparado com o mesmo período de 2021.



A cesta básica do paulistano atingiu alta de 2,07%, segundo levantamento mensal do Núcleo de Inteligência e Pesquisas do Procon-SP em parceria com o Dieese. O preço médio, que em 31 de maio era de R$ 1.226,12, passou para R$ 1.251,44 em 30 de junho. Todos os grupos apresentaram alta: Higiene Pessoal, 5,30%; Limpeza, 2,28%; e Alimentação, 1,78%. A variação no ano é de 15,02%



Em abril deste ano, os seguros movimentaram no País R$ 134,4 milhões, expansão de 19,9% contra abril de 2021, segundo a CNseg. O total de R$ 593,2 milhões no ano representa crescimento de 22,5% na comparação com o mesmo período de 2021. Os seguros de Crédito têm como objetivo garantir o risco de operações de crédito, ressarcindo ao credor da operação eventual inadimplência por parte do devedor.



A Pesquisa Indicador Nacional de Atividade da Micro e Pequena Indústria, do Datafolha, aponta que 56% das micro e pequenas indústrias acreditam na alta da inflação para os próximos meses, e somente 10% preveem queda da inflação. No recorte estadual, o pessimismo é maior no Nordeste (68%), seguido por Sudeste (57%), Sul (50%) e regiões Centro Oeste e Norte (49%).

O presidente do Clube de Regatas Flamengo, Rodolfo Landim, está à frente de um grupo que deseja reunir ex-craques vitorisosos do passado rubro-negro para apoiar um candidato a presidente. Os consultados ainda não sabem se Lula da Silva ou Jair Bolsonaro. Mas pelo histórico de visitas de Landim a Brasília – até por ser sido cotado para presidente da Petrobras – a turma deve ser de bolsonaristas. Em outro campo, o de futebol, Landim vai apostar este ano tudo na Libertadores.

ESPLANADEIRA

# O distúrbio apraxia da fala infantil vai ser discutido hoje na Câmara em Brasília

# Dr. Haroldo Chagas foi eleito novo presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia do Rio de Janeiro

# Artista plástica Flávia Fernandes apresenta pela primeira vez a instalação 'Eapaço Tempo', na exposição 'Tactil' nos Correios Niterói

# De amanhã a domingo acontece o “Arraiá do Guada” com entrada gratuita no Shopping Jardim Guadalupe

* Colaboraram Walmor Parente, Carolina Freitas, Sara Moreira e Izânio Façanha

